鄭麗文：相信盧秀燕訪美會有滿滿收穫

國民黨主席鄭麗文5日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 國民黨主席鄭麗文5日到苗栗縣黨部新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計11日訪美11天，將走訪華府、紐約等美東政治與學術重鎮。國民黨主席鄭麗文5日在苗栗受訪時強調，她對盧秀燕的訪美行程深具信心，也已責成國民黨駐美代表處全力協助，相信盧此次的訪美行程一定會有滿滿的收穫。



鄭麗文也提到，國民黨很多的縣市長，除了認真推動相關政務之外，也一直都很積極在推廣城市外交，就這一點她非常的配合與支持，其實也不只城市外交，包括之前的雙城論壇，兩岸交流的部分也都很努力在進行當中，所以接下來很快地，包括嘉義市長在內也都會有訪美行程。



鄭麗文5日到國民黨苗栗縣黨部新春團拜，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



針對盧秀燕即將啟程訪美一事，鄭麗文受訪時表示，有關盧市長的訪美行程，只要有需要國民黨中央協助的部分，她都會全力配合，尤其是國民黨在華府也設有駐美代表處，所以她已責成國民黨駐美代表處，全力來協助盧市長這次的訪美行程，務必一定要圓滿成功。



鄭麗文指出，至於盧市長訪美行程的安排，當然跟台中市府還是會息息相關，這當然都要尊重盧市長團隊的相關安排，所以她對盧市長這次的訪美行程深具信心，她也相信盧市長這次一定能完成非常精彩的城市外交。



她強調，對於華府很多感興趣的問題，她相信也曾擔任過多年“立法委員”的盧市長，對相關議題都會有很好的掌握與拿捏，她也對盧市長有十足的信心，也會全力的協助盧市長，相信她此行一定會有滿滿的收穫。