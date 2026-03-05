介文汲：美伊戰爭持續　台灣問題最大

介文汲(右)接受王淺秋(左)專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北3月5日電／美國與以色列聯手對伊朗的軍事行動5日進入第6天，不過美國盟友英、法、北約已明確表態拒絕參戰，對於《紐約時報》引述知情人士報導，伊朗情報部特工有釋出訊號，表示願意就結束戰爭展開談判，不過遭伊朗方面否認。對此，台駐紐西蘭前代表介文汲5日在廣播節目表示，要是美國伊朗這場戰爭再打下去，台灣的問題才最大。



他指出，台灣現在50%的電力是用天然氣，天然氣用完了，台灣的電力50%就同一天沒有，你不要以為這場戰爭可以拖下去。



對於特朗普放話，不排除派地面部隊進入伊朗，介文汲5日在廣播節目《千秋萬事》中指出，特朗普若是派地面部隊，就跟把伊朗領導班子團滅一樣，是場政治豪賭。介文汲認為所有的消息都是有指向性的，台灣的綠媒一定要講美國一定穩贏，然後戰爭很快會結束，伊朗會支撐不住打得很慘。



介文汲指出，BBC報導美國對伊朗的轟炸是24小時沒有停過，你以為美國沒有全力打伊朗嗎？已經打了2千個軍事目標了，包括F－15戰機、可以載6噸的炸藥；美國本土的轟炸機B－1、B－2也上去了，包括以色列也是通通全力在打伊朗。特朗普說要把伊朗的導彈能力摧毀，請問摧毀了嗎，如果被摧毀的話你美國在沙特阿拉伯的大使館 在杜拜的這些領事館為什麼被打掉？



“回過頭來看，事實上以色列被伊朗打得滿慘的，特拉維夫現在是停班停課”。介文汲說，到今天為止，算起來伊朗已經打了20幾國了，昨天是19國，戰況是很慘烈的，是誰把它講得不慘烈？西方的媒體、美國的媒體，輕描淡寫。



介文汲強調，伊朗4日選出最高領袖次子當新的最高領導人，就是告訴美國要跟你鬥爭到底。“這場戰事，伊朗每拖一個禮拜，就離勝利接近一個禮拜；特朗普不能盡快結束這場戰爭，每拖一個離拜，特朗普就離失敗接近一個禮拜。”