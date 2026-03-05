高少凡：美國陷中東泥淖　削弱對華戰略底氣

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）美國與以色列聯手對伊朗展開軍事攻擊，是否影響月底美國總統特朗普訪華？東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，美國原先預期能在短時間內透過“速戰速決”癱瘓伊朗，然而局勢發展卻事與願違，美方若陷入中東泥淖之中，中美峰會或屈下風，這點華府或有所考量。他認為，峰會延遲辦理可能性高。



此外，高少凡提到，值得注意的是，3月31日特朗普訪華的日程是美方釋出，中方並未呼應，按照先前中方要求美國停止對伊朗採取違法軍事行動的表態，美國若無善意回應，中國可能會對特朗普來訪有一些“技術性”作為，屆時無論是照常舉行、延遲辦理，甚至是直接取消，都會是值得解讀的訊號。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



美以聯合打擊伊朗，波及中東地區，中國外交部長王毅近日接連與多國外長溝通，3日與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。美國總統特朗普原定3月底至4月初訪華，是否出現變數，各界關注。



高少凡指出，目前的局勢依然晦暗不明，可以觀察出，北京決策層正處於高度戒備與審慎觀望的狀態，加上戰事變化多端，中美峰會能否如期舉辦已投下變數。



高少凡認為，現階段美國處境相對不利，因為戰火蔓延的風險正急劇升高，美國原先設定目標是“速戰速決”，然而局勢發展卻事與願違。伊朗在遭受重創後，仍是由強硬派的新任領導層接班，面對政權生死存亡的關頭，伊朗軍方已明確表態反擊行動將“沒有時間表”，並隨即展開多波猛烈報復。