高雄綠議員初選激烈　賴瑞隆邱議瑩子弟兵落馬

綠委賴瑞隆的師弟、現任民進黨高雄市議員黃彥毓初選民調落敗。（圖：黃彥毓服務處資料照） 綠委邱議瑩積極輔選的新人林浤澤黨內議員初選沒有出線。（圖：邱議瑩服務處提供資料照） 民進黨高雄市議員第10選區（前鎮、小港）5日上午發布黨內初選民調結果。（圖：民進黨高雄市黨部提供） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選本周進行民調，競爭最激烈的第10選區（前鎮、小港）5日上午發布民調結果，出現高雄綠營首位現任議員、綠委賴瑞隆師弟的黃彥毓落敗；另外綠委邱議瑩積極輔選的新人林浤澤也沒有出線，結果讓外界感到訝異。



民進黨高雄市議員第10選區（前鎮、小港）初選“6搶3”，是黨內初選最激烈的選區，這次有2名現任議員鄭光峰、黃彥毓、以及4名新人吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇登記。市黨部5日公布結果由鄭光峰、吳昱鋒、黃敬雅（女性保障）出線。



鄭光峰以0.2592居冠，其次為新人吳昱鋒0.2202，後依序為黃彥毓0.1999、林浤澤0.1412、黃敬雅0.1017、黃雍琇0.0779。民進黨在本區提名3席，含女性保障1席。



值得注意的是，黃彥毓不僅是現任議員，還是菊系、陳菊的子弟兵，更是去年高雄市長初選時第一位跳出來支持賴瑞隆並掛上合照看板的議員。不過，黃敬雅則出身賴瑞隆服務處，算是賴瑞隆子弟兵之一，靠女性保障資格突圍。



另外，林浤澤是前鎮區明孝里里長，不僅有“最帥里長”之稱進行空戰，且還是邱議瑩子弟兵，邱議瑩選前還幫忙林浤澤爭取到蕭美琴合體看板，但林浤澤因捲入“詐保”風波，聲勢受到影響。



對此，黃彥毓回應“感謝大家一路相挺，結果未如預期，但感謝始終不變，選舉有輸有贏，但服務地方的心不會改變。未來我仍會繼續努力，關心地方、陪伴鄉親。接下來也將全力投入市長與市議員的輔選工作，讓賴瑞隆順利當選市長。”