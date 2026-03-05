鈕則勳：藍可組“蔣啟川”連線　綠中部陷孤島

文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入“孤島危機”。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北3月5日電／根據艾普羅公司昨日公布最新2026台中市長選戰民調結果顯示，中國國民黨籍“立委”江啟臣對戰黨內對手藍委楊瓊瓔、民進黨參選人何欣純都大勝。文化大學廣告學系教授鈕則勳4日在臉書發文指出，江啟臣出線態勢明顯，而且蔣萬安與李四川皆力挺江。若藍營台北、新北、台中連線，“蔣啟川連線”成局，當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入“孤島危機”。



根據艾普羅公司昨日公布最新2026台中市長選戰民調結果顯示，中國國民黨籍“立委”江啟臣以41.8%遠勝民進黨籍“立委”何欣純的20.1%，大幅領先21.7個百分點；國民黨籍“立委”楊瓊瓔則以22.9%支持度，輸給何欣純的24.6%，落後1.7個百分點。若黨內互比，江啟臣則以46.6%支持度領先楊瓊瓔的14.2%。



鈕則勳認為，江啟臣以新北女婿的身分回新北與李四川合體發紅包建構的“啟川相挺”後，“蔣江連線”也漸次形成，而這“蔣江聯手、啟川相挺”的“蔣啟川連線”成局，對藍軍年底的選情勢必能發揮“安內攘外”的效果。



鈕則勳表示，以安內來說，中時艾普羅民調數據顯示，江啟臣領先綠營候選人何欣純的差距又拉大到21.7個百分點，黨內互比的部分，江啟臣也以46.6%領先楊瓊瓔的14.2%，江出線態勢明顯，而蔣萬安及李四川力挺江的態勢，不僅能讓藍營台中局勢更加維穩，且能防堵綠營在全民調上的可能操作。



至於攘外，鈕則勳指出，“蔣啟川連線”還能產生“震北、拓南、孤立中”的效果。“震北”，意即震懾與壓制了綠營在北台灣的提名布局，綠營在台北、桃園與新竹市，黨中央屬意的人選也一變在變，大咖多不敢出戰，讓綠營高層陷入無將可用的困境。



“拓南”指的則是以江啟臣的台中為核心，形塑“準中霸天”的格局，除了串起藍營中台灣的區域聯防外，連線必能順勢揮師南下，助威“龍（謝龍介）恩（柯志恩）戰隊”，迫使綠營重兵回防南台灣，並加以牽制。



而“孤立中”就是當綠營重兵回防南台灣，而北部又無強將馳援的情況下，綠營中台灣選將便可能陷入“孤島危機”，且在無南北援軍的情況下，中台灣被蔣啟川連線攻克的可能性就更高。