苗栗媳婦鄭麗文出席黨部團拜　挺鍾東錦連任

國民黨主席鄭麗文大讚苗栗縣長鍾東錦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨苗栗縣黨部5日舉行新春團拜，國民黨主席鄭麗文致詞時表示，她要非常感謝國民黨籍苗栗縣長鍾東錦的優秀領導與傑出表現，鍾的魄力與眼光讓苗栗縣一片欣欣向榮，也讓苗栗縣成為藍軍最團結與堅強的後盾，所以年底選舉一定要讓鍾繼續高票連任。



鄭麗文5日到國民黨苗栗縣黨部新春團拜，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鍾東錦2022年脫黨以無黨籍身分參選苗栗縣縣長並當選，但在選後遭國民黨開除黨籍；2024年因輔選“總統”及“立法委員”選舉有功改為停權3年，2025年9月14日恢復國民黨籍。



鄭麗文指出，她很高興今天能到苗栗縣黨部新春團拜，因為她丈夫是苗栗縣後龍人，她也是苗栗的媳婦，所以今天算是她回娘家的日子。



她提到，苗栗縣一直以來都是藍軍最團結與堅強的後盾，也是綠營一直功不破的地方，但是她相信國民黨從來沒有因為這樣就驕傲，反而是因為苗栗縣鄉親的支持，讓國民黨更謙卑，苗栗縣鄉親的肯定，也讓國民黨在苗栗縣更認真，國民黨一定會更加倍的努力來建設苗栗縣，讓苗栗縣成為最風光與幸福的地方，吸引所有人都想到苗栗居住、工作、投資與養老。



鄭麗文說，她要非常感鍾縣長的優秀領導與傑出表現，鍾縣長的魄力與眼光讓苗栗縣一片欣欣向榮，所以年底選舉一定要讓鍾縣長繼續高票連任，也要讓所有現任的國民黨籍苗栗縣議員都能高票連任，國民黨苗栗縣新人的努力也希望能有所突破，這樣苗栗縣府會才能夠繼續一條心，讓苗栗縣更幸福。