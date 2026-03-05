台美關稅溝通進度？台官方：已有一定共識

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）在美國對等關稅被判違法後，特朗普政府啟動“122關稅”，近期擬上調稅率至15%，外界關心當前台美雙方就後續關稅溝通狀況，“行政院”發言人李慧芝5日表示，台美雙方已有溝通，並取得一定共識。



“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。



李慧芝5日在“行政院”院會後記者會表示，在美國“最高法院”判決出爐後，談判團隊已經和美國取得聯繫，並持續進行密切溝通，已確保“我方”取得的最佳利益，確保台灣產業可享有最佳待遇。



對於目前進度，李慧芝表示，台美雙方已經有一定共識，美方承諾，在完成內部行政作業與法律程序途徑後，就會陸續通知包括台灣在內等已經簽約的夥伴。“我方”將在與美方溝通確認後，再將文本與影響評估整體送“國會”，如果有最新進度將持續向外說明。



台美2月13日簽訂台美對等貿易協定（ART），但在美國“最高法院”判決對等關稅違法後生變，各界關切進度。現行《條約締結法》有30天內報請“行政院”核轉“立法院”審議期限，如果無法審議會不會導致失效？“行政院”發言人李慧芝5日釋疑道，30天的規定是指主管機關報到“行政院”的期限。台待與美方溝通確認後，會將文本與影響評估送交“國會”。



台美對等貿易協定在2月13日完成簽署，距離《條約締結法》第八條明定“條約案經簽署後，主辦機關應於30日內報請“行政院”核轉“立法院”審議。”只剩逾一周的時間。



李慧芝表示，依照條約締結法第八條的規定，30天是指主管機關報到“行政院”的期限，如台與帛琉於2022年的8月30日簽署刑事司法互助協定，“法務部”在9月22日報到“行政院”，符合締結法30天內的期限，而“行政院”是在11月3日函送到“立法院”。



李慧芝說，我們要強調的是無論是台美投資MOU或ART，都取得了最佳待遇，在美國“最高法院”判決後，談判團隊也已跟美方取得聯繫，並且持續的進行密切的溝通中，以確保台灣取得的最佳利益，讓台灣產業可以享有相對優勢以及最佳的待遇。



李慧芝指出，目前台美雙方已有一定共識，美方承諾完成內部行政上的作為及法律程序途徑後，就會依序通知已經簽約的國家，台與美方溝通確認之後，會再將文本與影響評估送交“國會”，若有最新進度，我們會持續來跟民眾來做說明。