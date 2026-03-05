【
解放軍6艘軍艦2艘公務船繞台 無軍機
http://www.CRNTT.com
2026-03-05 14:34:43
大陸解放軍進入台海周邊空域動態。(圖:台軍方提供)
中評社台北3月5日電／台灣軍方今天發布大陸軍機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘大陸軍艦、2艘公務船，軍方運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
台軍方上午公布大陸軍機、艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘軍艦、2艘公務船持續在台海周邊活動；期間未偵獲軍機。
台軍方強調，已運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
