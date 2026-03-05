國民黨軍購版本定案：3500億＋N

左起，藍委王鴻薇、林沛祥及馬文君。（中評社 張嘉文攝） 針對軍購特別條例，國民黨召開記者會公佈版本。（中評社 張嘉文攝） 藍委林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團經今早黨團大會討論後，確定軍購特別條例版本為“新台幣3500億＋N”版本。黨團書記長林沛祥說，條例中規定，衹有符合美國對台軍售程序，有符合台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購才適用本條例。



“行政院”版軍購特別條例規模為1.25兆元。



林沛祥說明，國民黨會支持軍購特別條例通過，我們也有責任把關，台灣過去曾有慘痛經驗，過去的拉法葉案、鐽震案都是在商業採購過程中缺乏透明度、沒有懲罰條款，最終變成國際醜聞。因此，會在條例中規定，衹有符合美國對台軍售程序，有符合台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購才適用本條例。



林沛祥也提到，國民黨在條例中會要求行政部門，每會期向“立法院”提出執行報告，若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查，目的確保每一筆軍購經費都確實用在提升戰力上。而第二階段軍購，只要美方提出軍售報價書，條例中承諾，會立即從速來處理，所以是分階段具體明確的方式來推進軍購，而不是一次性的空白授權。



“立院”朝野黨團日前達成共識，“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”6日付委審查，國民黨團的軍購條例版本也要趕在同天提出，好一併審查。此次過程中的藍營版本包含智庫主導的3500億＋N軍購案，以及藍委徐巧芯提出的8100億，還有前主席朱立倫系統拋出的9000億元軍購等等。



國民黨團今天中午召開記者會，包括林沛祥、“國防”外交委員會“立委”馬文君和“立委”王鴻薇等人出席。



林沛祥表示，國民黨的立場非常明確，支持對美軍購、重視台海安全、正視台美關係，這從來沒有改變。這一次美國政府在去年12月18日，正式通知“我方”約3500億元新台幣，共8項軍售案，全部都是政府對政府的公開透明軍售程序，有美方的正式保價書，載明規格、價格、交期，也有完整後勤保障；對於這8項採購，國民黨的態度是全力支持、盡速推動。

