軍購拍板3500億　鄭麗文：看緊荷包防弊案

國民黨主席鄭麗文5日在苗栗向黨員說明對美軍購案立場。（中評社 盧誠輝攝） 國民黨主席鄭麗文5日到苗栗縣黨部新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團5日召開黨團大會，將決定國民黨版本的軍購案。國民黨主席鄭麗文5日到苗栗縣黨部出席新春團拜活動致詞時強調，國民黨才是真正能保衛台灣“國防”安全最重要的掌舵者，對美軍購目前已經完成程序的就是新台幣3500億元，國民黨一定會為大家看緊荷包，防止所有可能的軍購弊案發生。



她提到，今天台灣特殊的處境，衹有美國願意對台軍售，這麼多年來一直都有一定的制度，她希望這樣行之有年的制度應該要繼續延續下去，所以國民黨也請教了過去長期對美軍購的多位將領，今天外面很多報導，紛紛擾擾、無中生有、誇大其事，就是為了要挑撥離間來分化國民黨。



鄭麗文5日到國民黨苗栗縣黨部新春團拜，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鄭麗文表示，今天國民黨“立法院”黨團會把黨版的軍購案正式提出，國民黨自從二戰打贏亞洲戰役光復台灣後，一直致力於保護台澎金馬的安全，所以國民黨才是真正能保衛台灣“國防”安全的最重要掌舵。



鄭麗文指出，國民黨一定會保衛台灣，捍衛台灣好不容易創造的民主與經濟成就。對美軍購其實很簡單，只要是“國防部”已經完成的建案程序，跟美方已經談好了，美國也已完成所有官方流程，正式向台灣發出發價書的部分，國民黨“立法院”黨團就會立刻在“立法院”審議。



鄭麗文說，但是現在的執政黨和“國防部”一直在搞黑箱，通通不交代，也不說明，對美關稅也是一樣的狀況，攸關台灣老百姓的生命財產安全的大事，執政黨不講就是不講，現在高達新台幣1.25兆元的軍購案一樣不肯講，沒有內容的軍購案是要“立法院”怎麼審？



她表示，對於美國政府已經通過的軍售案，只要有清楚的項目與價錢，國民黨“立法院”黨團當然會願意優先來審理，但在正式對美軍購之外，還有商購和對內項目，如果大家還記得，以前就是因為商購案才導致有拉法葉弊案的發生，還導致尹清楓命案鬧出一條人命來，後來還有民進黨執政下的達震弊案，過去就是因為不清不楚，才會有這些弊案發生，所以國民黨一定要做好把關工作。



鄭麗文強調，對美軍購目前已經完成程序的就是3500億元，應該要按照正常的法定軍購程序來處理與進行，這樣才能夠清清楚楚，也才有辦法向台灣老百姓交代，他呼籲民進黨不要再說一套做一套了，每次都只會想盡辦法甩鍋來暗算國民黨，但其實衹有國民黨才是對充實台灣“國防”最負責任的政黨，國民黨一定會為大家看緊荷包，防止所有可能的軍購弊案發生。