誰可對李貞秀提當選無效？台官方：衹有中選會

“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝（中）主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，台媒報導公部門將對李貞秀提起當選無效之訴，究竟是何部門將提訴訟？“行政院”發言人李慧芝5日表示，根據《公職人員選舉罷免法》第121條規定，可以提出當選無效之訴的機關，衹有“中選會”。



不過，“中選會”已對外回應，得經委員會議審議後才做決定。只是，目前“中選會”只剩4位委員，根本無法召開委員會議，得待“立法院”通過“行政院”於2025年12月提名游盈隆、胡博硯等人的中選委員人事同意案後，才能運作委員會議。公部門對李貞秀提當選無效之訴一事，陷入羅生門。



李慧芝也說，希望“立法院”盡速行使“中選會”人事同意權，讓“中選會”可以正常運作。



“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。



董建宏指出，“內政部”至今仍未收到李貞秀放棄國籍的相關證明文件，依《國籍法》第20條規定，“立委”是由“立法院”解職，得由“立法院”一規定處理。至於李貞秀的定居問題，李貞秀是1999年經許可在台定居，但在“內政部移民署”通知後，李貞秀才在2025年3月向“移民署”繳交海基會驗證的注銷中國戶籍公證書，此前李貞秀的身份並沒有完成轉換。所以依據選罷法規定，“中選會”可以提起當選無效之訴。