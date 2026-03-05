藍軍購條例達共識　林沛祥：沒懲罰機制

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團經今早黨團大會討論後，確定軍購特別條例版本為“3500億＋N”版本。對於內部的溝通過程，黨團書記長林沛祥表示，黨團幹部私下一直在溝通，大家最終獲得共識，所以今天黨團大會的出席率非常高，大家都有發言表達意見。



對於條例中是否納入懲罰機制？林沛祥說，條例當中沒有懲罰機制，因為台美之間政府對政府的軍購（FMS）是政府對政府的，所以沒有列懲罰條例，但會責成執政黨政府、“國防部”，讓所有的軍購、武器能如期到位。



林沛祥說，國民黨要監督的是“行政院”和“國防部”，並不是美國政府，所以對美國方面沒有所謂的懲罰條款。



林沛祥說，他也曾和國民黨主席鄭麗文當面談過，把大家的意見轉達給鄭，鄭麗文也接納，所以今天版本出爐。



“立院”朝野黨團日前達成共識，“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”6日付委審查，國民黨團的軍購條例版本也要趕在同天提出，好一併審查。此次過程中的藍營版本包含智庫主導的3500億＋N軍購案，以及藍委徐巧芯提出的8100億，還有前主席朱立倫系統拋出的9000億元軍購等等，最終確定提出3500億＋N的版本。



國民黨團今天中午召開記者會，包括林沛祥、“國防”外交委員會“立委”馬文君和“立委”王鴻薇等人出席。



林沛祥強調，條例的文字細節還在修改，但基本上已大幅度達成共識，完成版本的確定。