鍾東錦喊話藍黨務要改革　找回年輕人

苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣長鍾東錦5日出席國民黨苗栗縣黨部新春團拜活動。（中評社 盧誠輝攝） 苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月5日電（記者 盧誠輝）中國國民黨苗栗縣黨部5日舉行新春團拜活動，國民黨籍苗栗縣長鍾東錦致詞時強調，國民黨因為黨齡的關係，很多黨員的年紀都偏高，所以未來國民黨一定要進行黨務改革，把年輕人找回來，他相信這將會是新的一年國民黨非常重要的黨務工作。



國民黨苗栗縣黨部5日舉行新春團拜活動包括國民黨主席鄭麗文、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長兼國民黨苗栗縣黨部主委李文斌和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席。



鍾東錦致詞時表示，國民黨的黨務工作一定要進行改革，大家都知道國民黨因為黨齡的關係，很多黨員的年紀都偏高，所以未來該怎麼吸收年輕的黨員？會是黨務工作上非常重要的一環。國民黨在苗栗縣非常團結，他也希望國民黨在全台灣都能團結，不要再分彼此，因為衹有把路打下來，才會什麼都有。



李文斌指出，他從去年11月8日接任國民黨苗栗縣黨部主委4個月來，感謝大家對他的支持與鼓勵，讓他能夠馬上駕輕就熟來繼續推動黨務工作。新的一年，苗栗縣黨部有三件重要工作要做，第一就是要恢復各鄉鎮黨部，讓各鄉鎮黨員都能有一個家。



李文斌說，第二是要校正所有黨員資料，感謝苗栗縣18鄉鎮黨員的配合，讓校正工作能夠快速完成。第三是要落實和前線小組長的聯繫，因為苗栗縣有1200多位小組長，但有些年事已高，他會重新進行檢討，讓年輕人可以遞補進來，發揮世代交替的精神，讓國民黨可以繼續在苗栗深耕下去。