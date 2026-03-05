台人滯留中東批官方無作為　吳志中否認

吳志中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，波及中東多國，有受困卡達首都杜哈的台灣民眾批評，聯繫台“外交部”尋求協助卻完全沒作為，受困民眾已組成自救會包車去鄰國轉機。台“外交部次長”吳志中5日表示，駐處今天已在沙特阿拉伯的利雅德協助該民眾登機，現在應該正搭阿聯酋飛機回來。下午4點大概也會有旅行團約40多人返台，整體應有200多名台灣人回來。



“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、台“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。



吳志中說，針對旅行團，我們與“交通部”都有掌握，並協助看有什麼需求。可能有些散客，若有任何需要，我們希望散客可以主動致電“外交部”，絕對會給予最大協助，這點絕對沒問題。一開始“外交部”駐館也以逐一打電話給當地僑胞，看有什麼需要提供服務的地方。



中東戰火升高，台“外交部長”林佳龍4日指出，“外交部”已成立“因應中東情勢服務專區”，即時更新安全提醒與相關協助措施。“外交部”5日也公布最新旅遊警示燈號的調整，共調整8國旅遊警示燈號由黃色至橙色（避免前往），包含巴林、阿曼、科威特、阿拉伯聯合大公園、沙特阿拉伯、卡達、約旦、埃及。



“外交部”表示，目前中東地區旅外台灣人及僑民約3000多人，另有200多名台灣人因航班中斷而滯留當地。