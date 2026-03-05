WBC台澳隊東京交手　蔣萬安與澳代表看直播

台北市長蔣萬安與澳洲駐台代表馮國斌一同觀看中華隊對戰澳洲隊比賽。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月5日電（記者 莊亦軒）世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今日在日本東京開打，中華隊對抗強敵澳洲隊，台北市政府於信義香堤大道舉辦直播派對。台北市長蔣萬安中午至現場幫台灣隊加油，澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）也出席，蔣萬安贈送臭豆腐給馮國斌，馮國斌也回送有“澳洲臭豆腐”之稱的Vegemite維吉麥抹醬。



2026世界棒球經典賽（WBC）5日開打，中華隊首戰以0：3不敵澳洲隊。



信義區香堤大道直播現場約擺設500張座椅，供民眾到場觀賽應援。中華隊與日本、韓國、捷克及澳洲同列C組，全力拚戰晉級門票，目標前進決賽舞台邁阿密、再創榮耀時刻。



蔣萬安步入舞台區前表示，今天的比賽對中華隊非常重要，所以特地來加油。昨天跟今天都有吃維吉麥抹醬，希望能幫中華隊應援。馮國斌笑稱，有人說這是澳洲的臭豆腐，大部分的人會覺得有點怪。



蔣萬安到場時，比賽進行到六局上中華隊兩分落後澳洲隊。他說，相信中華隊可以追平比分，反敗為勝。比賽過程中，蔣萬安與馮國斌並肩坐在觀眾席觀戰，不時低聲交談、交頭接耳，互動相當頻繁。兩人一邊關注場上賽況，一邊交流看法，遇到精彩攻防時也會同步鼓掌喝采。