台官方：天然氣儲量至少11天　4月積極調貨

石油儲量至少90天、煤炭儲量至少30天、天然氣現行儲量至少11天。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣油氣進口來源多元分散。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣油氣進口來源多元分散。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）美國聯手以色列對伊朗展開軍事攻擊，導致荷莫茲海峽遭封鎖，台灣能源仰賴進口，如何因應成焦點。台“經濟部”能源署代理署長吳志偉5日指出，有關天然氣儲量現行至少11天，基本上3月應該沒問題，4月會持續積極調貨。



吳志偉進一步說，台石油安全儲量至少90天、煤炭至少30天、天然氣現行至少11天，2027年將會到14天以上。



“行政院長”卓榮泰於院會上表示，近日中東地區的局勢變化，賴清德已於2月28日聽取“國安”簡報，指示行政團隊密切關注該地區各項局勢的變化，提前整備因應部署。



“行政院”5日召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、台“外交部次長”吳志中、“經濟部次長”賴建信、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良出席。



吳志偉表示，我們長期以來都在分散油氣來源進口，2015年從荷莫茲海峽進口的原油比例約73%，但現在已降低到62%，天然氣則是47%降為34%，未來會再繼續降低，2025年原油與天然氣進口分別來自10國與14國。

