朱系不同調！凌濤：國民黨應推9千億軍購

國民黨桃園市議員凌濤表示，台灣需要9000億的務實軍購。（照片：凌濤臉書） 中評社台北3月5日電／中國國民黨“立法院”黨團今天召開黨團大會，確定軍購特別條例版本為“3500億＋N”。前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤5日在臉書發文指出，民進黨新台幣1.25兆版是把台灣當戰場，國民黨應該推的“務實版新台幣9000億元”，才是務實嚇阻導向。



凌濤指出，建構嚇阻戰力，不是越貴越好，也不是越多越強。“有效”才是第一優先。但翻開民進黨提出的1.25兆元“國防”特別預算內容，缺乏完整明細、沒有交貨時程規畫，更埋了一條讓“行政院”可以“自行核定無限期延長預算”的條款。



凌濤說，換句話說，就是錢先給了，東西什麼時候交、交不交得出來，以後再說。這不是軍購，而是空白支票。高達1.25兆元的預算沒有有效監督，也換不到有效戰力，相信沒有人能接受。



凌濤指出，民進黨版本的採購項目所反映的戰略預期，也讓人難以認同。問題出在哪？仔細檢視“國防部”公開的七大採購項目：20餘萬架無人機與無人艇、大量短程反裝甲飛彈、傳統彈藥產線擴充，加上內容極不具體的“AI輔助C5ISR系統”與“台美共同研發裝備”。



凌濤說，採購重心幾乎全壓在近戰、灘岸決戰的武器上。這代表什麼？代表他們的戰場預設，是敵人已經打到台灣本島，在台灣土地上打消耗戰。“花了1.25兆，結果戰場仍在台灣。”家園、基礎設施、經濟活動，乃至全世界最重視的半導體與AI供應鏈，都將暴露在戰火之中。這樣的規畫，符合台灣人民的期待嗎？



凌濤表示，20萬架無人機聽起來嚇人，但如果無法自動化，沒有數據鏈路串聯、沒有聯合作戰指揮系統，它們就只是20萬個各自為戰的孤兒。數量再多，也打不出體系戰力，更無法有效嚇阻敵軍。國民黨的概念很明確，軍購是善用美國軍事科技，彌補軍方與對手的技術代差，讓戰力跨世代提升，嚇阻才可能真正有效。



凌濤認為，國民黨應提出以9000億元為目標的“國防”特別條例，基於軍事邏輯與實際戰力缺口，把每一分錢花在刀口上。他們主張的務實軍購，是把戰略從“被動挨打、戰場在台灣”，轉為“敵人不敢動手、嚇阻於境外”。



凌濤說，相較於民進黨把資源砸在“等敵人上岸才能使用”的武器上，他們的方案是系統性讓軍方“跨越到現代化”的積極嚇阻，核心邏輯是三根支柱。



第一、看得見、連得上，與盟友即時共享戰場資訊：透過Link－22數據鏈路整合與E－2D預警機引進，構築高抗干擾的聯合作戰大腦，讓軍方與美日盟友共享即時戰場圖像。不僅提升早期預警能力，也大幅壓縮敵方突襲空間，降低美日協防成本。