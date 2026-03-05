陸委會認定李貞秀無參選資格“中選會”應處理

陸委會主委邱垂正。（照片：《官我什麼事》YouTube） 中評社台北3月5日電／台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，有媒體報導公部門擬向法院提起當選無效之訴，引發各界關注。對此，陸委會主委邱垂正5日在網路節目強調，李貞秀“女士”不具有登記參選的資格是相當明確的，陸委會會把事實證據送給“中選會”，希望“中選會”“依法行政”。



“中選會”今天表示，對於涉及重大或重要事項，將依“中央選舉委員會”組織法規定，提請委員會議審議後，依法作成決定。餘無其他評論或回應。



針對李貞秀國籍爭議，邱垂正5日接受網路節目《官我什麼事》專訪表示，李貞秀自曝2025年3月才繳回除籍證明，依照《兩岸條例》第21條，必須擁有台灣戶籍滿10年才可登記為公職候選人或參選公職，依照《兩岸條例》，李貞秀不具有登記參選的資格。



邱垂正提到，《兩岸條例》曾在2004年修法，建立“單一戶籍制”，第9-1條規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或申領中國護照，如果台灣人民同時擁有中國護照或設有中國戶籍的話，做為台灣人的身分就會失去，與台灣戶籍有關的所有權利也都會喪失，包括選舉及擔任公職。



邱垂正說，李貞秀於1999年在台定居，當時應該有取得台灣的戶籍，但在《兩岸條例》2004年修法後，並沒有收到李貞秀的放棄戶籍證明，直到2025年3月她才繳回放棄戶籍證明，“等於擁有台灣身分不到一年”。他說，針對李貞秀個案，“明顯的違反現行的《兩岸條例》，她不具備登記參選的資格，是相當明確的”，並稱，陸委會也將把事實證據送至“中選會”，希望“中選會”能依法行政。

