王定宇與前妻遭爆上周仍同框　大巨蛋看球賽

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／民進黨中常委、“立委”、湧言會召集人王定宇再陷桃色風波，王定宇在3日出面說明後、4日就去日本看經典賽順便避風頭。媒體報導，而在桃色新聞爆出之前，王定宇與前妻李淑吟上周仍一起出現在台北大巨蛋，觀看中華隊的熱身賽。



《中天新聞網》獨家披露，根據網友提供的照片可以清楚看到，王定宇戴著黑色口罩，與前妻李淑吟現身疑似在台北大巨蛋，身旁也有人穿著棒球球衣，照片中王定宇、李淑吟表情輕鬆，似乎並無爭執，眼神似乎專注看著場內的比賽，因此沒有注意到被拍照片。而提供照片網友也表示，這是上禮拜中華隊在台北大巨蛋的熱身賽。



王定宇4日單獨現身在桃園機場，被記者捕捉到訪問時低調表示，他是要前往日本幫中華隊加油，不過有媒體報導，王定宇原本是安排要與緋聞女主角劉怡萱一同前往日本為中華隊加油，但是兩人親密關係遭曝光後，女方緊急取消行程。



王定宇捲入桃色爭議在民進黨也掀起茶壺風暴，黨主席賴清德4日中常會上說了重話，指黨員言行都該以更高標準自我規範，外界也傳言民進黨要開中評會拔掉王定宇中常委的身分。以賴清德的行事風格研判，身為湧言會大阿哥的王定宇，可能短期內會遭湧言會切割。