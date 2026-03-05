遭鄭麗文點名軍購溝通2次　徐巧芯：尊重黨中央

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／中國國民黨“立法院”黨團5日確認軍購條例版本“3500億元+N”，而主張匡列8000億的國民黨籍“立委”徐巧芯表示，會議中還是有共識，大家都認為，數字不是重點、只適用於對外軍購、商購不支持，不排擠到民生預算，最後版本是在智庫提供的版本為基礎上做微調。



國民黨主席鄭麗文5日上午受訪則表示，她與“立法院”“外交及國防委員會”委員、“立委”徐巧芯至少溝通過2次，黨內溝通一直都非常順暢的在進行。對此，徐巧芯回應，確實有見面討論讓她能充分表達意見，尊重黨中央。



媒體報導，針對國民黨版軍購條例，鄭麗文上午在苗栗受訪表示，國民黨跟黨團一定會充分溝通，有一致的原則、方向跟態度。至於在“立法院”裡的攻防、條例的形成，以及立法如何來完成，“我們通通都會完全地尊重黨團的自主，最後我們也會尊重跟支持黨團所做的決議”。但鄭也說，軍購案事關重大，國民黨當然有立場、原則，底線必須堅守。



另外，針對藍版軍購拍板“3500億元+N”，徐巧芯表示，今天建立在黨的智庫版本，討論有沒有微幅調整，黨有強烈共識一定要有發價書才能列進條例，若接下來有第二批，也可以另立條例，這是黨的原則，在黨的要求跟原則下思考怎麼符合對內對外平衡。



她認為數字不是重點，第一對美採購用特別預算，對台採購回歸常態，軍購已FMS，商購黨不支持，不要排擠民生預算，大家算是有共。經過一陣子，國際情勢明朗後，最後結論會差不多，只是過程上的區別，結論差不多。今天討論都是在微調的部分，建立在智庫給的調整。