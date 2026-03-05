徐國勇拉抬台中選將何欣純　獻唱暗批王定宇

民進黨秘書長徐國勇到台中出席“2026姊妹回娘家－挺Women的歌”活動，拉抬台中市長參選人何欣純。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）民進黨性平部慶祝3月8日國際婦女節，今天在台中市長參選人何欣純辦公室舉辦“挺Women的歌”活動，民進黨秘書長徐國勇到場拉抬何欣純，並演唱一首歌手詹雅雯的閩南語歌曲《情路放我過》，意有所指稱，該歌曲描寫“風流男人傷害女人”，他要提醒男性朋友要純情，跟何欣純一樣純！由於綠委王定宇日前爆出桃色風波，徐國勇一席話引人關注。



徐國勇強調，他唱那首歌沒有特別的意思，剛好想到而已！對於王定宇風波，他向媒體重申，從政黨員應以最高標準自我檢視。至於是否撤銷王定宇中常委身分，他則說，非他職權可決定。



民進黨性平部5日在台中市長參選人何欣純市政辦公室舉辦“2026姊妹回娘家－挺Women的歌”活動，提前慶祝3月8日國際婦女節，邀請女性朋友組團才藝表演，並由何欣純發表婦女等社福政見，徐國勇特別到場相挺，搶攻女性選票。



徐國勇並獻唱一首詹雅雯的閩南語歌曲《情路放我過》，暖場表演，他特別介紹該歌曲是描寫“風流男人傷害女人”的故事，那個風流的男人在外頭拈花惹草，甚至有時候把女朋友帶回家睡覺，還要太太煮飯，這個太太心碎，但又斷不掉這段情。這首歌寫出女人的心聲，格外有感情，所以他要唱給大家聽。



徐國勇並強調，他只是忽然想到這首歌，沒有特別意思，提醒男性朋友要純情，就像何欣純一樣純！他並號召現場與會的支持者，回去要踴躍拉票、催票，大家盡全力支持何欣純，2026台中市長換“欣”，台中會更好！



對於王定宇桃色風波，徐國勇受訪表示，黨主席賴清德已表態，從政黨員要用最高標準自我檢視，提醒每個黨員要時刻提醒自己，做一個社會典範。至於王定宇的中常委職務是否撤除，他表示，這需要經過相關評議程序，不是他能決定的，他不是中常委，也不是中執委，更不是中評委，非屬他權責範圍。



被問到民進黨在台北市與桃園市長提名進度，徐國勇說，正在處理中，應該很快會有消息。他並透露選對會將在下周開會討論，我們希望越快確定越好。