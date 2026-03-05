爆內參民調拉近江啟臣　何欣純：有信心會贏

綠委何欣純。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／距離中國國民黨台中市長提名“類初選”民調僅剩下不到20天，民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純4日接受網路節目專訪，談到台中市長選戰，她透露農曆年後的內參民調中，自己僅落後國民黨籍“立法院副院長”江啟臣不到10%，差距越縮越小，離選舉還有9個月，不管對手是江，還是國民黨“立委”楊瓊瓔，都有信心會贏。



何欣純4日接受網路節目《下班瀚你聊》主持人黃暐瀚專訪表示，民進黨農曆年後做最新民調，她和江啟臣的差距已經縮小到10%以內，團隊很有信心，離選舉還有9個月，她有很長的努力時間、很大的努力空間；目前沒有認定誰才是最後的對手，楊瓊瓔在地方很有實力，但無論國民黨派誰出線，她早已時刻準備，“贏的一定是我”。



對於年輕族群的高支持度，何欣純認為，首先，團隊提出的訴求與政策有打動年輕族群，其次要感謝“立委”蔡其昌，無論在海線、市區，各方面全力相挺，蔡每到一個地方跑行程，都會問“有沒有時間一起”，也會溝通海線如何布局、怎麼打組織戰等等。



何欣純強調，若她當選市長，一定會兌現普發現金的政策，事實上當初中央普發現金1萬元爭議時，她就在想“要是更快發不是更好”；明年度預算還是盧市府編列，何承諾，若自己年底當選，一定會馬上盤點追加預算，不會拖到後年再發現金。



關於軍購案，何欣純全力支持“行政院”的1.25兆版本，除了再次重申“有不友善的‘鄰國’當然要加強自我防衛能力”，何欣純特別指出，“政院”版本包含厚植在地“國防”產業鏈，台中是製造業重鎮，也有航太產業，很多零組件供應鏈非常強大，若“國防”工業能在地化，對台中傳產很有幫助，甚至能幫助轉型。



何欣純也提及最近即將訪美的台中市長盧秀燕，並質疑，國民黨關於軍購案目前就有3個版本，黨中央的3500億+N、青壯派“立委”的8100億、以及前主席朱立倫的9000億，盧說訪美要談軍購案與關稅，但到底代表誰的立場？國民黨有授權嗎？這讓人很困惑。