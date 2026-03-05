邱建富否認想見黃國昌談選彰縣長　遭白營打臉

邱建富否認有找人傳話要見民眾黨主席黃國昌談彰化縣長參選事宜。（照片：邱建富臉書） 中評社彰化3月5日電／台灣民眾黨主席黃國昌4日提及民進黨籍前彰化市長邱建富曾透過友人聯繫黨秘書長周榆修，希望安排與他會面、討論參選彰化縣長一事。對此邱建富5日在臉書發文澄清，從未託人傳話要見黃國昌，並感謝黃國昌關心。



台灣民眾黨秘書長周榆修則回應表示，確實曾接獲邱建富友人聯繫、希望協助安排與黃國昌主席會面，事實就是事實，簡單明瞭，不解邱前市長為何要否認？



民進黨已提名綠委陳素月參選彰化縣長。參與綠營初選的前彰化市長邱建富當時對初選民調有疑義，並表示“非常遺憾”。



黃國昌4日受訪時表示，邱建富曾透過友人找上周榆修，希望安排與他見面討論邱建富參選彰化縣長的事。當時聽了有點驚訝，由於邱建富是民進黨籍，他也直接回覆周榆修“不宜”，後來也就沒下文。



針對黃國昌的說法，邱建富今日發文澄清：“從未託人傳話要見黃主席，感謝黃主席關心。”



周榆修則說，誠信是每一位政治人物最基本的操守與底線，更何況是有意爭取縣民支持出任地方父母官者，更需要自我惕厲，沒有模糊空間。



周榆修表示，彰化縣為非“直轄市”中第一大縣市，外界高度關注中國國國民黨與台灣民眾黨如何透過合作延續王惠美縣長八年優質執政，台灣民眾黨也會在善意的基礎上與中國國民黨共同努力。



至於外界關心的“非綠大聯盟”議題，邱建富坦言，當時因為參與議政沙龍上課的緣故，確實曾與謝典霖及蔡壁如就地方整合方向交換意見。相關討論的出發點很單純，就是希望在競爭之外，仍能為彰化尋求更多合作與可能性，一切以地方發展與鄉親福祉為優先。



邱建富強調，自己一向主張，政治可以有立場，但不必對立；可以有競爭，但更應合作。未來無論局勢如何變化，他都會秉持為“彰化好”的初衷，理性對話、誠懇面對，讓公共議題回歸建設本質，創造機會為彰化鄉親服務，帶來繁榮發展。