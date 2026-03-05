藍台中市內參民調外流　何欣純：衝著楊瓊瓔

綠委何欣純致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純今天針對4日流傳的一份2026台中市長選舉內參民調受訪表示，最近有許多來源不明的民調數據在坊間流傳，與她在基層走訪的感覺不符，且民調結果感覺是在針對爭取中國國民黨提名的“立委”楊瓊瓔，大家可以去請教楊委員對此的看法。



2026台中市長選舉，民進黨方面將由何欣純出戰，國民黨則有“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔角逐提名，預計本月底以民調定奪。4日有一份委託“艾普羅公司”執行的內參民調流出，根該民調顯示，江啟臣以41.8%支持度遠勝民何欣純，大幅領先21.7個百分點；楊瓊瓔則以22.9%小輸何欣純1.7個百分點。若黨內互比，江啟臣則以46.6%支持度領先楊瓊瓔的14.2%。



何欣純5日出席民進黨性平部舉辦的“挺Women的歌”慶祝國際婦女節活動，針對民調表現受訪表示，團隊有陸續關切民調走勢，不只是媒體民調，包括也有內參民調，她的支持度都持續爬升，尤其在年輕族群的支持度方面，確實有大幅度的成長，她相當有信心，也感謝選民的肯定。



何欣純說，每份民調數據結果她都尊重，但比較奇怪的是，最近都有一些民調，似乎與她在基層走訪時，所體會的感覺與認知不同，這些民調的來源為何？有什麼政治目的？大家可以思考，也可以去請教楊瓊瓔委員的看法，因為這幾天陸續有奇怪的民調出現，好像都是衝著楊委員來的，不過，民調總是有參考價值，大家一起加油。



對於綠委王定宇爆出桃色風波，是否擔心影響選情？何欣純說，這是王委員個人的事情，目前為止地方選舉的節奏不受影響，在跑基層的時候也沒有受到相關的干擾，所以影響不大。



至於盧秀燕預計3月11日赴美訪問，何欣純表示，非常支持城市交流，但是她要提醒盧秀燕，城市外交之外的範疇，尤其盧公開稱，要向美方傳達關稅與軍購案的意見，還宣示要讓美方知道國民黨內有不同的聲音，這一點她比較保留。畢竟現任國民黨主席是鄭麗文，鄭有無授權盧秀燕代表國民黨向美國表達意見？究竟有無代表性？返台後又能帶來什麼實質效益？都有待商榷。