綠白合有可能？柯：綠不會放過我，除非我死

民眾黨創黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／ 中國國民黨、台灣民眾黨13日將於新莊凱悅嘉軒酒店舉行兩黨共同政見發布記者會，對於未來藍白合如何走下去，台灣民眾黨創黨主席柯文哲接受《風傳媒》專訪時說，縣市首長盡量藍白合，至於議員就是自己努力。至於和民進黨的關係，柯文哲說，“我哪有要跟他合作什麼，民進黨不會放過我，除非我死掉。”



對於藍白合作，柯文哲說，雙方有善意、雙方也都盡量，但每個人有每個人的立場，所以也不要期待太多，但這次民眾黨已經保守提名，每個選區只提1席議員參選人，所以衝突不會太大，民眾黨現在支持度約15%，以投票率7成計算，“市佔率”大概就是20%，現在民眾黨只有14個議員，目標好歹要成長3倍，總之是先求有再求好。



而過去柯文哲曾自稱墨綠，卻一度與民進黨形同陌路，柯文哲表示，他和民進黨也不是好或不好的問題，他的態度很簡單，對就對、錯就錯，他會跟民進黨翻臉就是從前瞻計劃開始，導火線是基隆輕軌，從頭到尾都是騙局，根本不可能完成，“前瞻計劃8800億，做了哪些事寫得出來嗎？”至於未來與民進黨的關係，柯文哲說，只要好好幹，民眾黨也不會反對，講得有道理都可以支持。



而對於外界盛傳如今他是為了官司而與民進黨走近，柯文哲說，“我哪有要跟他合作什麼，民進黨不會放過我，除非我死掉，也許他會把我放在神桌上供奉、拜拜。”但他的態度還是很清楚，只要好好講，還是可以幫忙，他當時就告訴民進黨團前總召柯建銘，軍購要新台幣1.25兆元，好歹要有誠意一點，不能只用兩張A4紙就要這麼多錢。



柯文哲說，“我是沒有像黃國昌那麼恨民進黨”，即使他被關，恨意都沒有那麼重，他的態度是“是就是，不是就不是”，總要講得有道理，包含總預算、軍購，講得有道理，都可以幫忙、支持。



柯文哲也提到，他相信至少有5%的人是為了想救他，大罷免時才會出來投不同意票，不然本來至少6、7個國民黨“立委”會掛掉。他從看守所出來後曾問民眾黨主席黃國昌，為什麼在“立法院”裡民眾黨每次都反對民進黨？黃國昌反問，“你關在裡面誰敢投贊成？”



柯文哲又說，現在他已經出來了；黃國昌則說，看統計數字，現在最痛恨民進黨的不是國民黨，而是民眾黨，“現在連你要轉彎都有困難”。



柯文哲說，他回家以後發現他講的話是對的，現在家裡最痛恨民進黨的是太太陳佩琪，每天在寫臉書。妹妹柯美蘭也曾告訴他，現在她不可能講什麼原諒，他曉不曉得他被關在北所時，有多少人跪在外面？賴清德忽略了大罷免對社會的後遺症，這是一個要解決的“國家”危機，賴清德為什麼要把“國家”搞得四分五裂？