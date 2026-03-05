擔心王定宇緋聞衝擊？民調前夕湧言會造勢

民進黨湧言會5日下午在高雄鳳山舉辦活動，替高雄議員初選壓軸日造勢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選本周進行民調，這次高雄綠營兩大派系湧言會、新潮流菊系競逐受到矚目。這次高雄市11個選區中有5個選區辦民調，只剩鳳山選區尚未進行，湧言會選將5日在“壓軸日”揪團騎聚，替派系成員拉抬聲勢，決戰鳳山。



針對綠委、湧言會召集人王定宇近日爆出桃色爭議，該場活動召集人、民進黨籍高雄市議員林智鴻向中評社表示“因為非當事人，就不評論了。”



民進黨高雄市議員本周進行初選民調，11個選區內有5個選區要辦民調，包括第三選區（永安、岡山等區）、第六選區（旗鼓鹽）、第九選區（鳳山）、第十選區（前鎮、小港）、第十一選區（林園、大寮）。只剩鳳山選區尚未民調，5日晚間進行。



高雄綠營兩大派系為湧言會、新潮流菊系，本次初選前各自站隊分庭抗體。湧言會5日下午在鳳山舉辦“高雄捍衛隊2.0：老將、新人‘騎’聚”，由現任議員林智鴻力邀湧言會系統民代到場力挺，替初選民調“壓軸日”決戰鳳山，壯大聲勢。



民進黨高雄市議會黨團總召、議員江瑞鴻率領下，5日剛通過初選的現任議員鄭光峰，還有已通過初選的新人張耀中，還有因選區同額競選沒有辦初選的議員鄭孟洳、新人張以理都到場助陣。民進黨籍桃園市議員彭俊豪也特地南下力挺好友。



本次活動也以騎高雄市公共腳踏車YouBike來做主題，林智鴻表示，盼能用“最迷你、最環保的車隊”來創造“最貼近基層、最大的誠意”來讓市民耳目一新，初選期間已經累計騎了超過4百公里，用此方式來掃街宣傳，呼籲鄉親支持。