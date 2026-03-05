在台德商看好半導體與AI　憂地緣政治風險

德國經濟辦事處舉行“2026年台灣經濟展望會”暨《2025／2026德國商業信心調查報告》發表會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）德國經濟辦事處5日發布《2025/2026 年德國商業信心調查報告》。調查顯示，在全球經濟不確定性升高背景下，多數在台德商仍看好台灣經濟發展，針對未來看好產業，約有94.4%的企業選擇半導體與AI，遠超其他產業。但對地緣政治、能源安全及關稅政策等外部風險保持警惕。



“2026年台灣經濟展望會”暨《2025／2026德國商業信心調查報告》發表會5日在台北晶華酒店舉行，由德國經濟辦事處主辦，並發表年度德商企業信心調查結果。與會者包括德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）、西門子股份有限公司總裁暨執行長張合翕（Frank Grunert）、台灣賓士總裁Mark Raine、巴斯夫台灣董事長Jens Liebermann、台灣默克集團董事長John Lee、休斯微技術台灣總經理Albert Chen以及瑞曼迪斯台灣總經理Jim Tai等企業代表，台官方則是“經濟部”代表出席，現場約百人。



調查報告指出，超過9成在台德國企業認為台灣2026年經濟前景仍然強勁，在全球不確定性環境下，台灣仍具高度吸引力，特別是在半導體、人工智慧（AI）與智慧製造等領域。



蘭依樺報告表示，雖然企業整體滿意度略有下降，但德商在台營運仍展現高度競爭力與發展潛力。AI與半導體仍是德商最看好的未來產業，但全球經濟放緩、貿易政策變動及地緣政治風險仍是企業規劃未來的重要考量。



她說，台灣去年經濟成長表現亮眼，帶動半導體設備、工業自動化及AI相關需求，也讓許多德國企業受惠。不過企業同時關注能源安全與供電問題，因為半導體與資料中心產業耗電量高，企業也需符合減碳要求，因此希望能取得碳排放較低的能源。



狄嘉信致詞表示，台德經貿合作持續深化，德國企業在台投資與技術合作具有長期潛力，尤其在半導體供應鏈與高科技製造領域，台灣在全球產業鏈中占據關鍵地位，希望未來有更多台積電供應鏈企業到德國投資，進一步建立歐洲微電子產業聚落。



蘭依樺與張合翕、Mark Raine等德商企業代表也陸續上台簡報指出，AI浪潮持續升溫，超過五成企業表示已從AI發展中受益，其中自動化與智慧製造、半導體產業被視為最具成長潛力的領域。但企業仍將外部風險列為主要挑戰，包括全球經濟放緩、兩岸關係及貿易政策不確定性。



在投資方面，調查顯示仍有50%的企業維持原定投資計劃，約94%的企業表示沒有將投資移出台灣的計劃，顯示德商對台灣長期投資環境仍具信心。



台“經濟部”代表接受德國經濟辦事處提交的《2025／2026德國商業信心調查報告》，並表示台德經貿交流持續深化。會議最後並舉行企業交流時段，讓與會德商與產業代表就AI、半導體、能源轉型與產業合作等議題進行交流。

