李明賢：台能源政策不應只從政治口號出發

國民黨台北市議員李明賢。(中評社 莊亦軒攝) 中評社新北3月6日電（記者 莊亦軒）美國與以色列聯手攻打伊朗影響全球能源供應，台灣天然氣安全儲量只有11天，危機四伏。中國國民黨台北市議員李明賢接受中評社訪問時指出，民進黨政府近年推動以天然氣為主的能源政策存在結構性風險，一旦國際局勢出現變化，台灣能源安全恐面臨嚴峻挑戰。



台灣的能源結構現況是極度依賴中東，約六成的石油與三分之一的天然氣須經霍爾木茲海峽。沙特阿拉伯是台灣最大的石油供應國，卡達則是四分之一液化天然氣的來源。根據台灣經濟研究院估算，台灣石油庫存尚可支撐約120天，但最關鍵的發電燃料天然氣，法定庫存僅約11天。



曾任國民黨文傳會主委、發言人的李明賢指出，民進黨政府過去強調“能源轉型”與所謂的“無核家園”，並將天然氣發電比例逐步提高，目標是讓燃氣發電占比達到50%。在平時國際環境相對穩定的情況下，這樣的能源結構或許能維持運作，但一旦地緣政治情勢出現變化，政策本身的脆弱性就會迅速浮現。他認為，能源政策不應只從理想或政治口號出發，更必須考量供應安全與國際風險。



李明賢表示，目前台灣天然氣來源高度依賴海外進口，其中來自中東地區的比例相當高，卡達更是重要供應來源之一；石油方面，也有約三分之一仰賴同一區域。他指出，中東局勢長期存在不確定性，一旦區域衝突升溫或航運路線受到影響，台灣能源供應將直接承受壓力。



他進一步指出，天然氣不像煤炭可以長期大量儲存，台灣現有天然氣儲存量有限，一旦海上運輸出現阻礙，例如重要海峽航道受封鎖或區域戰事擴大，天然氣供應中斷的風險將大幅提高。若出現這種情況，不僅民生用氣會受到影響，更會直接衝擊電力系統，因為天然氣發電已成為台灣主要電力來源之一。



李明賢說，一旦天然氣供應出現問題，最直接影響的是發電。台灣電力結構高度依賴燃氣電廠，如果天然氣進口受阻，發電能力勢必受到衝擊，進而影響產業運作與經濟活動。他認為，在全球地緣政治風險升高的情況下，政府更應該提前做好風險管理，不是在問題出現後才被動應對。