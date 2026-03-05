德經辦：德商關注美關稅不確定性與能源安全

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動全球關稅戰，以及兩岸關係方面議題，德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）5日表示，在台德國企業目前最關注的並非兩岸關係，而是全球經濟前景與關稅不確定性，尤其特朗普相關的關稅政策所帶來影響，各種地緣政治不確定性確實會影響投資信心，但企業投資最終仍取決於投資報酬率與產業成長潛力。



蘭依樺也指出，能源安全同樣是企業關切議題。台灣高度依賴化石燃料進口，例如來自中東的天然氣與石油，一旦能源供應受到衝擊，將可能影響在台投資的德國企業及其未來擴張計劃。



德國經濟辦事處邀集德商5日在台北晶華酒店舉行“2026年台灣經濟展望會”及“2025／2026德國商業信心調查報告”結果發表會。蘭依樺於會間接受媒體聯訪。



針對德經辦在與企業交流後，德商最實際的關切為何？是否希望台灣政府提供協助？



蘭依樺表示，目前全球正處於高度不確定時期，這不僅是台灣周邊局勢的問題，而是整體地緣政治環境的不確定性，企業普遍認為，兩岸關係並不是不投資台灣的主要原因，投資決策仍主要取決於投資報酬率與回收期。



蘭依樺舉例，在半導體與人工智慧等產業，每年可能有兩位數成長，企業約3年即可回收投資，因此企業對潛在風險的評估方式與其他產業不同；相較之下，若某些產業需要10年才能損益兩平，企業在投資時就會更加謹慎。



她指出，關稅問題目前是全球企業普遍關切的重要議題，不僅影響台灣市場或在台德國企業，也與美國政府如何處理與台灣之間尚未簽署的貿易協議有關；此外，美國最高聯邦法院近期針對關稅問題作出相關裁決，政策反覆與不確定性都不利於投資信心。



蘭依樺說，許多企業其實希望貿易協議能夠確定關稅數字，因為一旦稅率明確，企業就能據此進行長期規劃，但目前又出現新的不確定性，因此仍需觀察今年整體情勢發展，汽車產業對關稅問題尤其關注。



談及企業風險排序，她表示，不確定性與關稅問題確實在企業風險清單中排名很高，因為當市場難以預測時，企業在計算商業模式與做出投資決策時都會更加困難，不過投資仍然取決於產業本身的成長潛力，只要產業具有吸引力、企業為了跟上市場必須投資，且商業模式足夠強勁，企業仍會持續投入。



至於德國企業對台灣經濟前景的看法，她表示，調查顯示超過9成德國企業認為台灣整體經濟前景仍然強勁，今年台灣經濟成長預測已超過7%，在全球充滿不確定性的情況下屬於相當亮眼的表現。



她說，許多德國企業也將從台灣的成長中受益，包括半導體產業所需的先進設備、工業人工智慧等領域，德國企業也看好航天、機械自動化、醫療生技、能源轉型及電動車等產業合作機會。



蘭依樺指出，德國企業投資台灣的承諾整體仍然強勁，儘管較過去略為放緩，但仍取決於產業成長前景，近年不少大型投資，特別是半導體領域，其實已在過去兩年陸續落實；此外，許多汽車產業相關的在地經銷與維修據點投資，雖未反映在德國外國直接投資（FDI）統計中，但仍持續擴張，德國企業未來仍將持續為台灣產業生態系與整體經濟成長作出貢獻，而不僅僅體現在FDI統計數字上。

