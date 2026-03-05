藍軍購條例版本敲定　白營喊話嚴格審查

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電／中國國民黨“立法院”黨團5日確認軍購條例版本“3500億元+N”，一旦美方正式提出新的軍售報價單，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案，送請“立法院”審議。對此台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍表示，支持“國防”自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持本黨團版本，從嚴審查軍購條例，也奉勸“行政院”準備好報告，別拖延阻擋“國防”。



陳清龍表示，支持“國防”自主，但也會站在納稅人的立場嚴格把關，對於軍購條例的立場很清楚，付了錢要拿得到、買什麼要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要“立法院”吞下去。



陳清龍說，民進黨一再抹紅，甚至扣在野黨帽子為“中共在地協力者”，只是自甘墮落。如果連買什麼都不知道，付了錢也不知道拿不拿得到，就要在野黨只能支持，“請問民進黨的‘立委′都是‘行政院′的小弟嗎？”陳清龍強調，如果民進黨的“立委”不知道怎麼監督，民眾黨團會負起責任。



陳清龍重申，針對美方目前所宣布要賣給台灣的武器，本黨團版本均已列入。此外，本黨團版本也有完整的監督機制，要求特別條例通過後，“行政院”應至“立法院”清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。



陳清龍說，依照朝野協商結論，各黨團版本付委後都可以實質審查，會堅持本黨團版本，從嚴審查軍購條例，也奉勸“行政院”準備好報告，別拖延阻擋“國防”。



民眾黨團版本則將預算總額限縮於4000億元，並刪除“行政院”版中的扶植“非紅供應鏈”、C5ISR 指管系統等預算。強調軍購應“一年一期、逐年審查”，反對一次性給予執政黨“空白支票”。