軍購案拍板後　韓國瑜、盧秀燕午宴青壯派藍委

國民黨團經5日經黨團大會討論後，確定軍購特別條例版本為“新台幣3500億＋N”版本。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電／中國國民黨“立法院”黨團5日上午才公布新台幣3500億元版本軍購特別條例，國民黨“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕中午在點水樓宴請藍委餐敘。成員包括上午參加國民黨軍購記者會的國民黨文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、藍委張嘉郡及日前台中市長盧秀燕宴請的藍委名單。



不過因軍購幾乎底定，會中討論不多，反而是針對美伊戰爭和能源議題多有交流。



綜合台媒報導，台中市長盧秀燕2月26日在台北遠東香格里拉飯店宴請藍委林沛祥、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、陳菁徽、許宇甄，會中提及美方希望有9000億軍購，不過國民黨團今提出的仍是3500億軍購方案。“行政院”版軍購特別條例規模為1.25兆元。



國民黨團5日召開“支持對美軍購，捍衛國家安全”記者會，國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨團版的條例中明確規定，取得美方正式報價書的採購項目才適用本條例(3500億)。第二階段軍購，只要美方正式提出新的報價書速立法審議，“立院”即召開朝野協商從速完成三讀程序。林表示，條例中沒有懲罰條款，但要求“國防部”每會期向“立法院”提出執行報告，並請審計機關依法監督，執行進度嚴重落後就必須送監察機關調查。



據瞭解，韓國瑜今中午12點在點水樓宴請藍委，台中市長盧秀燕、副市長鄭照新陪同出席。受邀藍委包括黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、徐巧芯、羅智強、王鴻薇、陳菁徽、張嘉郡。另外還有台中“盧媽三子”羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪共12人到場。



不過據瞭解，由於軍購版本已經確認，會中討論不多，主要關心美伊戰爭造成的能源問題，擔憂台灣天然氣等能源不夠的問題，會中大家有共識，能源政策需要調整。



另外，與會藍委透露，各國政府在大罷免後，對台灣在野黨聲音開始有興趣，未必信任民進黨政府的資訊。因為包括台中市長盧秀燕訪美及未來的出訪，大概都是因為這樣。而台美關稅跟能源議題，產業很痛苦，所以“立院”要幫忙發聲。