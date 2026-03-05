梁文傑：李貞秀資格有疑問　非陸委會權責

陸委會副主委兼發言人梁文傑主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，陸委會副主委梁文傑5日再度表示，陸委會是解釋兩岸人民關係條例的主管機關，目前解釋是李貞秀當初登記為不分區“立委”候選人時，確實沒有完成註銷大陸人民身份程序，資格有疑問。至於要怎麼處理、哪個單位提出當選無效之訴，並非陸委會權責。



梁文傑重申，兩岸人民關係條例寫得明明白白，要注銷大陸戶籍，並向“內政部”提出相關證明文件才算數，註銷後把證明文書包括兩邊公正程序、海基會文書程序，都做完了向“內政部”提出證明才算數，撤銷手續才完成。



梁文傑說，我們不會追認多久前撤銷，法律規定得清清楚楚。2025年3月前，李貞秀從沒提出過註銷大陸戶籍的證明給“內政部移民署”，我們認定是在2025年3月才完成手續。



陸委會5日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑主動表示，近期因李貞秀女士事件，引發部分台灣民眾對自己是否曾在大陸設籍產生疑慮，提醒台灣民眾若有下列三種情形，務必向家人確認自己是不是有在大陸設有戶籍：一、原本在大陸出生。二、兩岸婚姻出生的子女。三、小時候曾在大陸居住。



梁文傑說，這三種狀況基本上都是第二代，本身並非原生的大陸人士或陸配，因第二代出生時就被父母申請大陸戶籍，甚至有身分證字號，在認定上具有大陸身份，而後來被帶來台灣生長，或許根本不知道自己曾有大陸身份。



梁文傑指出，近期有些實務案例，包括：在大陸出生後就被父母申設大陸戶籍、也有人回來台灣成長後，被父母拿身份證到大陸申請身份、也有是在台灣或第三地出生，但成長過程中被父母帶回大陸申請戶籍。這些案例都不知道原來自己有雙重身分，以後遇到被檢舉，或要出任公職時，就會產生問題。



梁文傑提醒，可能有這些情況，民眾一定要確認一下自己到底有沒有這樣的情況，否則以後遇到就職或被檢舉時，台灣身份就會產生問題，這是我們所不樂見的。