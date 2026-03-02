吳大任示警美伊戰爭恐增AI產業泡沫化風險

中央大學經濟學系教授吳大任。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月6日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再次陷入戰火，並波及全球經濟。中央大學經濟學系教授吳大任接受中評社訪問分析，從去年下半年開始就不斷傳出AI產業泡沫化危機，現在又因中東戰事再起，恐導致全球性通膨發生，也因此會讓AI產業泡沫化風險大增。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，曾擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，現任台灣經濟發展研究中心執行長、中央大學經濟學系教授。



吳大任強調，目前全球市佔率最高的美國OpenAI公司財務狀況本來就不好，現在又遇到美伊戰爭所導致的通膨危機，未來全球對AI服務的需求可能也會大受影響，當最下游的OpenAI公司都撐不下去後，就會快速影響到中上游的輝達（NVIDIA）與台積電公司，導致全球AI產業泡沫化的風險大增。



吳大任提到，其實從去年下半年開始，市場就不斷傳出對AI產業泡沫化風險的擔憂，台積電董事長魏哲家今年初召開法說會時，為了化解外界對AI產業泡沫化危機的疑慮，還特別提到他過去幾個月來親自與客戶及“客戶的客戶”深度溝通後，發現“AI需求是真的”，但這跟他所看到的各種資料顯示，事實卻並非如此。



吳大任表示，因微軟（Microsof）公司是OpenAI公司的最大股東，所以微軟的財務報告必須去揭露OpenAI公司的財務狀況，他從微軟去年第三季財報發現，原來OpenAI公司的財務狀況非常嚴重。



吳大任指出，OpenAI去年初在全球的市佔率還有約8成，但到去年底的全球市佔率就已掉到僅剩約6成，而OpenAI去年上半年的營收約有30億美元，但光是第三季的虧損就已經來到100億美元，由此可見OpenAI公司的虧損已遠遠超過它的營收，在這樣的惡性循環下，OpenAI公司的財務壓力一定會越來越大。



他說，後來也有外媒報導揭露，OpenAI公司手中的現金頂多只能再撐10幾個月，所以未來如果OpenAI公司無法再籌措新的資金，倒閉的風險就會大增。OpenAI公司現在能做的是一方面去籌措資金，另一方面想辦法讓營收增加，但現在隨著美伊戰爭開打，未來若隨著戰事越拖越長，導致全球性通膨發生，當很多家庭的支出發生結構性改變後，AI產業也將首當其衝。