戰火令百多旅客滯留杜拜　藍委批官方慢半拍

馬文君5日表示仍有8團183名旅客尚未返台，呼籲“外交部”趕快安排班機協助返台。（“立法委員”馬文君臉書） 中評社台北3月5日電／中東局勢緊張，多團台灣旅客滯留杜拜。中國國民黨籍“立委”馬文君5日表示，仍有8團183名民眾尚未返台，呼籲“外交部”在能力所及下，趕快協助安排班機返台。她質疑“外交部”應變消極，應強化駐外資源與建立海外緊急事件SOP。



藍委馬文君5日在臉書發文表示，美國、以色列聯軍與伊朗開戰，多國關閉空域，導致台灣多個旅行團、上百名旅客滯留阿拉伯聯合大公國等國。近日情勢稍緩，已有部分班機復飛，昨日首班載運275位台灣旅客的班機自杜拜平安返台。



馬文君說，根據“觀光署”資訊，目前仍有8團、共183位旅客滯留杜拜。希望“外交部”及駐外“使館”在能力所及，航空公司條件允許下，盡快安排旅客返台。



馬文君指出，這次美伊開戰，民眾被迫滯留海外，只看到“外交部”消極地調整旅遊燈號，建議民眾勿前往。不然就是忙著呼籲中國大陸，別藉著“協助台胞”之名作政治操弄。這段期間，沒看到“外交部”針對滯留旅客，提出更積極的處理方式，只能讓民眾在當地空等，待在機場等著班機復飛。



馬文君透露，從去年的以伊戰爭，再到近期的美伊戰爭，波灣地區儼然成為新一代的“世界火藥庫”。但屢次看到“外交部”應變緊急事件的不足，反應慢半拍，這部分可能與駐外“使館”的人員及資源不足。



馬文君建議“外交部”，應對中東、波灣地區日漸增多的國際衝突，未來台灣民眾求助的需求只會更多，應該適時提高駐館的資源投入，建立一系列緊急事件SOP，應對可能突發狀況，解決未來民眾在當地可能的各項需求。



台“外交部”5日發新聞稿表示，截至3月4日止，台灣駐沙烏地阿拉伯代表處已聯繫上26名滯留卡達且有意願離境的民眾，同時提供更改機票及退票等相關協助。首批10名民眾，其中包括曾透過社群媒體表達盼駐處提供協助的滯留民眾，已於3月4日下午分兩班車次自卡達出發前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，並於3月5日清晨抵達利雅德哈立德國王國際機場。



台官方表示，台灣駐沙烏地阿拉伯代表張治平偕同仁前往機場迎接並提供餐點及必要協助，隨後陪同民眾洽辦更改後續航班事宜，並於完成行李寄存等程序後，協助安排交通並送民眾前往旅館辦理入住等相關行政事宜。