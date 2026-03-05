德國代表蘭依樺：盼更多台積電供應商到德投資

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）針對台積電全球布局議題，德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）5日表示，隨著台積電（TSMC）赴德投資建廠，相關工程已取得不少進展，德方也期待今年有更多台積電供應商選擇到德國投資，進一步壯大當地微電子產業聚落與半導體生態系。此外德方也希望未來能看到台灣政府與企業，提出更完整的能源發展策略，使企業能更清楚掌握未來方向。



德國經濟辦事處邀集德商5日在台北晶華酒店舉行“2026年台灣經濟展望會”及“2025／2026德國商業信心調查報告”結果發表會。蘭依樺於會間接受媒體聯訪。



媒體問，台積電在德國科技產業發展中的角色？蘭依樺回應，目前台積電在德國的投資建廠工程持續推進，此外在慕尼黑也設有晶片設計中心，已為當地產業生態系帶來助益，德方希望未來能有更多台積電供應商進駐德國，進一步擴大微電子與半導體產業聚落。



蘭依樺指出，台積電與多數企業一樣，都有既有合作的優先供應商，因此在初期營運階段，部分原有供應商勢必先進駐，以支援生產運作，之後才可能逐步由德國本地供應鏈承接部分需求，德方對此發展仍保持樂觀，因此今年6月也將再次組團參與“德國薩克森矽谷日Silicon Saxony Day”，協助有意赴德投資的供應商瞭解投資環境，並提供設廠與投資相關建議，期待今年下半年能看到更多投資決策的好消息。



蘭依樺重申，超過9成德國企業認為台灣整體經濟前景仍然相當強勁，正如台“經濟部政務次長”江文若所提到，今年台灣經濟成長預測已超過7%，在全球充滿不確定性的情況下，這樣的成長率相當亮眼，也讓許多德國企業看好台灣市場發展。



她指出，台灣經濟成長將帶動多項產業合作機會，包括半導體設備、工業人工智慧（AI）等領域，許多德國企業也預期能從台灣產業發展中受益，因此整體而言對今年市場發展仍抱持相當樂觀態度。



她表示，台灣目前仍高度依賴進口化石燃料，本地發電能力有限，而隨著半導體產業與資料中心的大量投資，相關產業在製造與設備冷卻過程中都需要消耗大量電力，許多德國企業也必須回應消費者對減碳的要求，因此需要取得碳排放較低的能源來源，這不一定完全是再生能源，但至少需要碳足跡較低的綠色能源。



蘭依樺表示，台灣在能源發展方面仍具備很大潛力，例如離岸風電及其他能源形式，德方也希望未來能看到台灣政府與企業提出更完整的能源發展策略，使企業能更清楚掌握未來方向，據此規劃長期投資與營運策略，能源、關稅以及產業數位化轉型，都是目前企業關注的重要議題。