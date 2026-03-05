蘭依樺：台灣能源若受阻會影響德企對台投資

德國經濟辦事處首席代表暨處長（Eva Langerbeck）蘭依樺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月6日電（記者 張穎齊）美國聯手以色列攻擊伊朗，引爆中東衝突，波及全球經濟。德國駐台機構、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）向中評社表示，中東衝突若進一步影響能源供應，可能間接衝擊在台投資的德國企業，進而影響企業未來的擴張與投資計劃，台灣高度依賴中東能源進口，一旦能源供應受阻，將對企業營運與投資評估帶來不確定性。



伊朗革命衛隊日前宣布將封鎖全球能源咽喉霍爾木兹海峽，揚言將攻擊任何試圖通過的船舶，造成油價大漲、全球能源市場劇震。



蘭依樺5日出席德國經濟辦事處在台北晶華酒店舉辦的“2026年台灣經濟展望會”及“2025／2026德國商業信心調查報告”結果發表會，會後接受中評社訪問。



蘭依樺指出，中東地區對台灣能源供應具有重要地位，例如來自卡達的天然氣，以及部分中東國家的石油供應，台灣大量化石燃料需仰賴從中東運輸，因此必須觀察這場衝突將持續多久，以及是否會影響能源運輸與供應。



蘭依樺（Eva Langerbeck），出生於德國，德國經濟學者、外交官，德國柏林自由大學伊斯蘭研究所博士。現任德國經濟辦事處（GTO，德國工商總會的駐台代表處）首席代表暨處長。曾任柏林自由大學的斯蘭研究所研究助理、講師、馬來西亞德國工商總會副處長及代理處長。



她說，如果台灣能源供應受到衝擊，當然也可能影響在台投資的德國企業，因為能源成本與供應穩定性都與企業營運密切相關，進而影響企業未來的投資、擴張與成長計劃。



蘭依樺強調，能源安全一直是企業關切的重要議題，台灣高度依賴進口化石燃料，一旦能源供應鏈受到地緣政治衝突影響，對企業投資評估勢必帶來新的不確定性。