藍軍購條例調增300億　留與民眾黨整合空間

國民黨團召開“支持對美軍購，捍衛‘國家’安全”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電／“行政院”版《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》將於6日“立法院”院會報告後付委審查，併案台灣民眾黨“立法院”黨團版審查，國民黨團版也趕在今日出爐，明日併案審查。中國國民黨“立法院”黨團5日上午經黨團大會討論後召開記者會，公布國民黨團版本軍購特別條例為“3500億＋N”。不過，國民黨團下午又修正，改為“3800億＋N”，共包括8項軍售案。



對於為何有300億元的落差?根據《ETtoday新聞雲》報導，黨團書記長林沛祥向媒體解釋，這是由黨團成員建議，最後總召傅崐萁從善如流。據了解，這項金額調整除與“美台軍事合作交流”費用有關外，還考量到要與民眾黨版整合的空間。



台灣民眾黨團版本則將預算總額限縮於4000億元，並刪除“行政院”版中的扶植“非紅供應鏈”、 C5ISR 指管系統等預算。強調軍購應“一年一期、逐年審查”，反對一次性給予執政黨“空白支票”。



林沛祥表示，國民黨支持對美軍購，重視台海安全，珍惜台美關係，這從來不是問題，也從不曾改變，國民黨團透過今天的記者會，讓所有關心台灣安全的民眾都能夠放心，也能夠理解國民黨用心所在。



林沛祥指出，美國政府在去年12月18日正式通知台灣，總金額約新台幣3800億元，共有8項軍售案，包括海馬士遠程精準打擊系統、M109A7自走砲、反裝甲無人機飛彈系統、標槍及TOW飛彈等，全部都是政府對政府、透明公開的正式軍售程序(FMS)。對於這八項軍售案，國民黨團的態度是全力支持、盡速推動。



林沛祥進一步指出，FMS軍售政府對政府的採購模式，有美方正式報價書(LOA)作為依據，規格、價格、交期全部清楚載明，也有完整的後勤保障，這不僅僅是採購軍事武器，更是台美安全合作關係的具體表現。國民黨幾十年來，一向積極推動台美軍事合作，這一次同樣也會負責任的支持這份條例的通過。然而在支持條例的同時，我們也有責任把關，這不是阻礙，而是守護。



林沛祥提到，台灣過去曾經有慘痛的經驗，例如拉法葉案、達震案等，都是在商業採購過程中，因為缺乏透明度，沒有懲罰條款，最終變成國際醜聞。這裡指的是商業採購過程中，不只讓台灣蒙羞，更有人付出生命的代價。而歷經三十年的訴訟，現在這些傷痕依舊存在，因此我們在條例中明確規定，只有符合美國對台軍售程序FMS，有明確的台海作戰需求，且取得美方正式報價書的採購專案，才適用本條例。



林沛祥特別強調，這不是設限、而是設防，不是刁難、而是負責，3800億元花的是全民的血汗錢，我們必須確保每一分錢都花的清楚、花的正確。同樣地，針對“國會”的角色，我們也願意誠懇說明，有人認為“國會”審查，是在拖延“國防”，但我們必須提醒，在任何成熟的民主國家的重大軍事支出，都必須經過國會的監督與審議，這不是對於行政部門的不信任，而是對於制度的尊重。



以美國為例，美國國會對五角大廈的軍費預算審查極為嚴格，甚至曾大幅度調整原定的軍備數量，這正是民主制衡的精神所在。國民黨在軍購特別條例裡面，會要求“國防部”每會期向“立法院”提出執行報告，要求審計機關依法監督，若執行進度嚴重落後，就必須送監察機關調查，這些設計只有一個目的，就是確保每一個，每一筆的軍購經費都確實用在提升戰力上，而不是留下任何的爭議空間。



林沛祥表示，至於第二階段軍購，國民黨團也清楚表達立場，支持有明確依據，就會積極推動。因此，條例中已經明定，一旦美方正式提出新的軍售報價書，主管機關應立即研擬第二階段特別條例草案，送請“立法院”審議，“立法院”也應即刻召開朝野協商，盡速完成三讀程序。



林沛祥進一步說明，“立即”、“從速”這四個字，是國民黨寫入條文裡面的具體承諾，希望以分階段具體明確的方式來推進軍購，而不是一次性的授權一張沒有金額上限，沒有內容明細的空白支票，這樣的安排既能夠確保效率，也能夠兼顧程序正義，更能夠讓社會大眾清楚掌握，每一筆新增支出的必要性跟合理性。



林沛祥表示，國民黨黨團嚴正表達，台海安全跟台美關係的穩固是我們最核心，也是最長期的關切。國民黨支持讓台灣更安全的武器採購，珍視美國跟台灣之間的安全承諾，也希望這份承諾能夠長長久久，不因政治紛擾而動搖。但這因事關重大，我們更必須把事做對、做好，以正確的程序、透明的制度、明確的依據，讓軍購經費真正轉化成為實質戰力，而不是留下後患。



林沛祥再次強調，第一期3800億元軍購，加上未來極有可能的第二期的軍購，以及後續的維保費用，整體支出規模勢必相當可觀，這攸關我們“國家”財政，也攸關子孫的未來，我們沒有理由草率，更沒有資格來輕忽。國民黨的立場始終如一，支持讓台灣更強的軍購，反對讓任何人因軍購而獲得不當利益。國民黨相信這份平衡跟堅持，正是多數善良台灣人所期待的方向。



國民黨團再次重申，今天提出國民黨版軍購特別條例，不是為了反對而反對，而是希望讓台灣的“國防”採購走在陽光下，在制度內、在人民的監督之下，能夠穩健前行，期待社會大眾理解跟指教。台灣的安全需要全體台灣人民共同守護，這就是我們今天站在這裡的理由。



國民黨籍“立委”王鴻薇表示，黨團堅持軍購的立場就是公開透明，而且也是不能迴避的責任，國民黨非常珍惜、也非常感謝美方對於台灣所提供的軍售，以及對台灣加強“國防”的幫助，但是我們“國家”所有的預算，還是全體納稅人的血汗錢，而且過去因為很多的軍購發生了弊案，因此必須要透明監督，也對內對所有納稅人負責。



王鴻薇指出，國民黨這次所提出來3800億元+N的軍購特別預算方案，3800億元是第一階段，在未來只要我們符合美國對台軍售程序，而且有正式報價書(LOA)的採購專案，會在條文裡面明定。未來若有第二階段的採購，就可以立刻進行採購審查程序，整個的採購“國防”特別預算的執行，可以變得非常的透明。



王鴻薇說，國民黨秉持的是，軍購必須全部公開透明，錢花在哪裡？買什麼武器？必須在條例裡面清清楚楚的匡列，而不是用空白授權的方式，也讓所有的納稅人知道。同時，必須確認是台灣防衛所需要的武器，而且是美方肯賣給我們的。



此外，國民黨版本沒有黑箱，更沒有私相授受，絕對不會出現私下協議的狀況。王鴻薇說，過去幾個月，民眾非常密集地已經看到很多“國防”採購裡面，藏著太多不可告人的秘密、藏汙納垢。無論是從過去商購的拉法葉案，龐大的佣金不知去向，最後還發生了命案，就知道這個利益有多麼龐大，國民黨絕對不容許另一個“拉法葉案”在這一次對美軍購的特別預算採購再次發生。



另外，民眾也看到近的這幾個月來，包含茶葉商賣茶葉、賣馬桶的賣球鞋，一一轉身變成軍火商，跟我們“國防部”的大肆採購，這些標案到目前為止，我們都不能夠理解為什麼今天台灣，突然多了這麼多的軍火商？這些種種的亂象，國民黨不容許在這一次的對美軍購特別預算裡面，製造這麼多上下其手，或者給特殊的廠商甚至綠友友們，可以從裡面撈油水的機會。



王鴻薇強調，基於要公開透明、基於絕對不能黑箱私相授受、基於善用納稅人的每一分錢，國民黨非常誠實、非常負責任的提出對美軍購特別條例版本，國民黨再次的跟全民眾民報告，國民黨不是擋軍購，國民黨支持“國防”。且美方已確認第一階段3800億元對台軍售項目，未來只要美方啟動下一階段的對台軍售，政府可以根據國民黨版本的條文，立即的啟動第二階段的“國防”特別預算，而且審查、通過的過程會非常快速。



國民黨籍“立委”馬文君表示，現在國際局勢和地緣政治的動盪，其實都牽動台灣“國防”上，且有非常大的這些影響，相信全體民眾也都支持“國防”預算。但是從過去馬政府“國防”預算3000億元、蔡政府的6000億元，到現在“賴政府”的9000億元，光是在“國家”的年度預算，已經增加非常高。執政黨現在送出來的1.25兆元這麼高額的“國防”特別預算的同時，別忘了還有在蔡政府時期的兩個特別預算，一個是2500億元和2400億元。



馬文君提醒，不管是對美軍購也好，或者我們台灣自主的武器裝備，這些“國防”裝備採購，其實都有非常嚴重的延宕的問題，不管是在年度預算，或者以特別預算編列，還能夠如期、如時的獲得武器裝備？馬文君說，身為“國會議員”要替人民好好的把關預算，好好監督，要真的可以如期、如時獲得我們需要的武器裝備，這才是我們在花人民納稅錢時，應有的一個標準跟一個精神。



馬文君表示，所以就軍購特別預算的部分，美方同意我們購買，已經拿到發價書，但有些裝備是增購項目，已經在我們年度預算，或者我們在常態的採購裡面都已經有編列。除了M109A7自走砲外，其他的都是增購的部分，國民黨會好好把關；若未來再有需求，國民黨一定會支持相關“國防”預算。馬文君也提到，現在中東局勢美國和同盟會消耗更多武器裝備、彈藥，我們是否還可以充分的獲得裝備？這個必須要持續觀察。



馬文君最後強調，國民黨全力支持“國防”預算，執政黨不要隨便亂扣帽子，在野黨的監督，除了為人民看緊荷包，更重要的是要讓國家戰力可以充分發揮，而不是付錢，然後又不知道錢花到哪裡去，相信這不是民眾所樂見的。