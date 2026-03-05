關注：軍購版本看出鄭麗文對美以退為進

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團5日針對軍購特別條例召開黨團大會，經黨中央派、親美派與青壯派多方討論後，最終定案為智庫主導的3800億＋N版本。



表面上看，此一版本與黨主席鄭麗文主張的軍購規模相近，也壓過了部分青壯派“立委”提出的8100億至9000億元方案。但從條文設計可觀察背後訊號，即鄭麗文似乎是採取“以退為進”的處理方式，一方面維持國民黨長期主張的監督立場，支持軍購，買該買的裝備；另一方面也為黨內親美派與即將訪美的台中市長盧秀燕留下操作空間。



首先，在金額設定上，3800億元是以美方已正式通知的8項發價書（LOA）為基準，與民進黨政府直接匡列了1.25兆預算，但購買清單不明的方式不同。藍黨團的版本是回到美方有出售項目，才編預算的原則，符合國民黨強調的監督立場，更不讓執政黨在編列預算時有模糊空間。



而對鄭麗文而言，在黨內與美方外部壓力並存的情況下，將軍購規模鎖定在已確認項目範圍內，等於守住了她強調對預算監督的基本立場，也避免國民黨在軍購議題上被外界解讀為刻意阻擋。



在黨內角力層面，青壯派“立委”主張提高軍購規模，希望編列至少8000到9000億的預算來回應美方期待；但在黨團大會討論後，最終仍回到智庫提出的版本，這顯示鄭麗文帶領的黨中央，與黨團幹部在軍購議題上仍具有一定整合能力，經溝通協調後，仍使黨內不同路線最後回到同一方案，不至於讓內部紛爭擴大。



值得注意的是，此次條例中所設計的＋N與美方第二階段宣布軍售，隨到隨審機制，算是藍版本中最具彈性的部分。換言之，3800億元只是現階段已確認項目的金額，而非未來追加軍購的上限，保留了後續增加軍購項目的空間。