王定宇案　蘇偉碩：非新系不歸順都會被剿掉
反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄3月5日電（記者　蔣繼平）民進黨湧言會召集人、綠委王定宇再傳緋聞引起熱議。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，避免年底選不好主席位不保，賴清德需要繼續集中黨內外權力，所以拿黨內非新系下重手，且湧言會是全台性派系，縣市議員提名代表權力重新分配，這件事背後代表湧言會要釋出更多的位置給新系要進來的人。

　　蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。

　　蘇偉碩表示，王定宇是湧言會召集人，也是湧言會唯一一席中常委。賴清德看起來會繼續集中黨內外的權力，非新系的除非歸順，不然的話，一有狀況都會被清剿掉。

　　蘇偉碩表示，對賴清德來講，黨內外都要集中權力，因為賴是雙少數（大選得票率未過半、“立法院”席次三黨不過半）。蔡英文執政是因為權力很大可以分享，但是賴清德在“立法院”已經翻臉，“立院”通過的法案都不副署，等於是撕破臉。

　　蘇偉碩表示，雖然民進黨的標準本來就是浮動的，性別議題雖然敏感，但派系正確還可以保住，但問題王定宇不是新系，湧言會又與新系有利益衝突。因為綠營縣市長提名完，接下來是縣市議員的部分，所以這部分是全台縣市權力的重新分配。 


