中評專論：黨內惡鬥　國民黨擺脫不了的宿命

國民黨內親美派實力強大，現況對黨主席鄭麗文明顯不利。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月6日電（評論員 林淑玲）國民黨中央與“立法院”黨團5日達成共識，確立軍購預算規模為新台幣3800億元＋N，黨內仍雜音不斷。以前主席朱立倫為首的親美派喊出應推“務實版9000億元”，相當接近台官方版的1.25兆元。台中市長盧秀燕訪美在即，全案還有發展。



國民黨內對軍購預算意見分歧，讓綠營非但不操心，還卯起來見縫插針。“行政院”在“立院”開審軍購條例前強硬宣布對三項三讀通過的法律修正案“不予副署”，完全無視藍白，正是吃定有美國幫忙擺平，根本不用在意朝野關係。綠認為，國民黨不止束手無策，黨內也無法一致對外。



黨內鬥不停已幾乎是國民黨的DNA。這階段鬥爭，主要是親美派與國民黨中央兩岸交流派的抗衡。美方為加速台灣軍購，在國民黨、民眾黨下了很多功夫，1月邀民眾黨主席黃國昌閃電式訪美，有意2028大位的國民黨台中市長盧秀燕本月也要訪美，甚至被視為要到華府“面試”。



國民黨目前從前主席朱立倫到台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，新北市長侯友宜、可望披藍袍選台中市長的“立法院副院長”江啟臣、高雄市長參選人暨“立委”柯志恩都是親美派。可說從北到南地方主要實力人物皆屬親美派。



包括“立法院長”韓國瑜日前也以清朝“濕紙覆面”刑罰比喻，提醒國民黨團，必須具備敏銳的危機意識，若判斷錯誤恐將導致四面楚歌。暗指對軍購特別預算的處理要謹慎。



藍軍親美派佔上風，明顯打壓非國民黨建制派出身的黨主席鄭麗文，不滿她的兩岸路線。去年10月鄭麗文當選黨主席時，趙少康即曾嗆聲她若不能降低、消除“親中力量”會“令不出黨中央”。年底地方選舉，藍軍親美派已開始有以蔣萬安領頭，自建輔選體系的意味，後續發展值得觀察。