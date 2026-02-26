汪志冰：兩岸城市交流應排除困難推動

國民黨台北市議員汪志冰。（中評社 莊亦軒攝） 中評社新北3月6日電（記者 莊亦軒）2026台北燈節，上海依慣例參展並派團出席活動，但層級降低。中國國民黨籍台北市議員汪志冰5日接受訪問時表示，近期兩岸互動“卡卡的”在意料之中，雙方氛圍受政治因素影響。但兩岸城市交流有其存在價值，應盡量維持對話窗口，排除困難推動交流。



汪志冰認為，賴清德在新年談話中似乎釋出一些希望兩岸破冰訊號，但觀察兩岸關係不能只看民進黨怎麼說，更要看實際怎麼做。



她認為，上海方面其實願意為城市交流而保持克制，“某種程度上是在隱忍”，採取較為保守的態度。民進黨政府若有意杯葛交流，“拿什麼理由都可以”，例如先前以“反台獨22條”作為理由阻礙交流。



汪志冰表示，民進黨政府若真正希望促進兩岸互動，就應盡可能避免衝突與政治操作。城市交流本質上是民間與地方層級的互動，“上海也是一個窗口”，只要雙方有意願，仍可排除困難推動交流。



談到日前台北燈節主持人介紹燈區的一句“這裡是上海”，遭到青鳥出征，汪志冰表示，“戴著有色眼鏡看事情，一切都會變成有色的。”她形容，就像“惡婆婆看媳婦怎麼看都不對”，認為台灣社會應該對自身更有信心。



汪志冰說，20年前中國大陸相對沒有自信，但20年後情勢出現轉變，大陸在多方面發展快速，“不僅追上甚至部分領域超前”，連美國也對其國力有所忌憚。反而台灣社會在長期停滯感之下，出現某種程度的自信不足。她認為兩岸其實可以“兄弟爬山、各自努力”，台灣不必自卑，只要發揮自身優勢即可。

