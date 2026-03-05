關注：藍中部整合有難度　綠將出手？

藍營台中市將進行“類初選”民調，綠營似有介入操作的空間。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨在台中市以及彰化縣整合上似乎出現問題。台中市將進入江啟臣與楊瓊瓔全民調初選之戰；彰化縣則是謝衣鳳與謝典霖親姊弟之爭持續上演。面對藍營爭議，綠營似乎蓄勢待發要出手。一方面很可能動員支持者介入台中市藍營電話民調初選；彰化方面也傳出將組成非綠大聯盟的傳言滿天飛，綠營想要分化藍營內部整合意圖明顯。



藍營最近在中台灣縣市長提名出現非常多狀況，民進黨當然會好好把握這個機會。綠營面對北台灣戰局不利狀況下，只要能拿下台中市或是彰化縣，對民進黨氣勢會大大拉抬，尤其台中市是“直轄市”。



傳出，國民黨“立委”楊瓊瓔要公佈初選民調日期，就是要讓綠營支持者可在過程中有空間可操作。據了解，地方已傳出“民調支持楊瓊瓔、票投何欣純”的口語，江啟臣陣營也非常擔心電話民調會出現翻盤狀況。



過去民進黨不是沒有這樣操作過。2018年2月9日現任國民黨籍台中市長盧秀燕獲得50.308%支持率出線，與第二名的江啟臣49.692%民調僅相差約0.616%。當時藍營就認為綠營在初選過程中是出手了，當時綠營認為盧秀燕在選戰中比較好打。洪秀柱在2016年大選黨內初選，必須通過30%“防磚機制”，當時也被認為電話民調進行時，遭到綠營支持者力挺，因綠營認為國民黨提名洪，是比較好對付的對手。



這次楊瓊瓔一定要公佈電話民調日期，最後江啟臣也同意預計於25日至31日登場電話民調。想必綠營支持者都會在電話前守好，準備讓好打的人出線。而4日有一份委託艾普羅公司執行內參民調流出，這份民調江啓臣大幅領先楊瓊瓔，民進黨台中市長參選人、綠委何欣純認為是衝著楊瓊瓔而來，這個說法有脈絡可循。在電話民調前，流出這份民調，先對初選民調結果做出預測，若之後江啓臣初選被楊瓊瓔逆轉，留下向黨中央力爭的籌碼。



該民調顯示，江啟臣以41.8%支持度遠勝民何欣純，大幅領先21.7個百分點；楊瓊瓔則以22.9%小輸何欣純1.7個百分點。若黨內互比，江啟臣則以46.6%支持度領先楊瓊瓔的14.2%。