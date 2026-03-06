傳美軍F15伊朗領空遭擊落　栗正傑推測原因　

退役少將栗正傑。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北3月6日電／美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對美軍基地反擊。2日傳出有3架美軍F－15E戰機在科威特遭友軍誤擊，直至5日更有多個消息來源指稱，美國空軍1架F－15戰鬥機在伊朗上空遭擊落，機上2名飛行員彈射逃生，美國政府或美軍官方尚未證實此事。台灣退役少將栗正傑推測認為，又有F－15E在伊朗被擊落，那很明顯，是被伊朗的地對空飛彈打下來的。



栗正傑5日在《中天辣晚報》節目中表示，之前傳出美軍3架F－15E飛機離譜被擊落，1架已經很嚴重了，但怎會同時擊落3架？科威特飛行員戰力有這麼強嗎？可以同時擊落美軍3架這麼先進的F－15E戰機。很明顯的是發生一件事情，就是美國整個空中指揮管制錯誤、出了大亂子，也就是沒有做好空中管制。



栗正傑接著表示，戰機如果要經過，就要經過很嚴格的火力協調中心，也就是由戰管中心來指揮。戰機要從科威特經過或者轟炸後要回去了，一定要告訴科威特那個地方的地對空導彈或者空中的防空部隊，經過的時間、經過的路線一定是很明確的規範，然後在這個時間裡面，所有的地面部隊不可以對空軍目標發動攻擊。



栗正傑認為，科威特會發動攻擊，是科威特空軍沒有接到通知，美國的巴林第五艦隊的指揮部被攻擊了，所以沒有辦法去通知科威特空軍說它的飛機要從這邊經過。第二個有可能是美軍自己的飛機飛錯路線，飛離空中安全走廊的位置，所以科威特空軍誤會，以為是伊朗的無人機，所以將它擊毀。



栗正傑點出，可是另外也很奇怪的是，如果以美軍來講，不管是賣給科威特的F－18或者是美國自己的F－15，我們空軍都有一種管制系統叫“敵我識別器”，應該是很清楚，那個是我自己的飛機，導彈是不能發射的，那為什麼會出現這麼大的一個混亂？他質疑，代表美軍這次打得非常掉漆、糟糕，所有該管制的動作都沒有做好。



栗正傑表示，今天又有F－15E在伊朗被擊落，那很明顯，是被伊朗的地對空飛彈打下來的。為什麼地對空飛彈可以打下來？過去幾天以色列對伊朗的轟炸裡面，以色列1架飛機都沒有戰損，反而伊朗制空權都沒有，門戶大開，以色列戰機如入無人之境。這次則是美軍F－15E戰機進入伊朗上空被擊落，但不是光是擊落這架，前兩天開戰時，美軍一架MQ－9查打一體的無人機也被擊落，代表伊朗現在有防空能力、有制空能力，雖然伊朗的制空能力不是用戰機，而是用地對空導彈。



栗正傑表示，至於伊朗怎會知道這架飛機是從什麼時候、什麼地方經過、會經過什麼地方，然後地對空導彈部署在什麼地方，才可以擊落它？是不是有人提供伊朗即時的電子訊號情報或雷達情報，伊朗可以先行在這個地方部署地對空導彈。



栗正傑認為，美軍的電子戰可能被干擾到，包括MQ－9無人機也被擊落。伊朗有地對空的制空能力，雖然力量不是很大，但是誰提供給它的？之前伊朗有過S－300，這次是不是S－300發揮了效能，將這架F－15E打掉。後續來講，以色列跟美國應會有所忌憚，不敢再像去年一樣，如入無人之境，防衛的手段和路線的選擇會更加小心謹慎。