黑熊切割青鳥？沈伯洋撇清價值觀不一致

針對綠委沈伯洋表示“青鳥價值觀跟一般民進黨支持者價值觀有一定程度的不一致”，觸極者在臉書發表看法。(照:觸極者臉書) 針對綠委沈伯洋表示“青鳥價值觀跟一般民進黨支持者價值觀有一定程度的不一致”，政客迷因在臉書製作梗圖反諷。(照:政客迷因臉書) 中評社台北3月6日電／從大罷免以來，民進黨支持者“青鳥”亂象不斷，也成為惡罷行動32：0大失敗直接原因；甚至中華隊輸澳洲，也能牽拖藍白擋預算。被視為青鳥精神導師的民進黨“立委”沈伯洋疑似切割，突喊“青鳥價值觀跟一般民進黨支持者價值觀有一定程度的不一致”，引發關注。因沈創辦全民防衛教育機構黑熊學院，此番發言在網路引起討論，網友更稱“黑熊狠起來連鳥都敢切”。



青鳥脫序言行不斷，包括去年726罷免原本被視為最危險的藍委葉元之，因接連遭遇老婦吐口水、女子側拍出言挑釁，反而引發輿論同情。青鳥除了公審街拍路人，還會出征店家、網友，扮演“大陸用語警察”，但許多被質疑的詞彙根本並非大陸用語，青鳥常被譏為不讀書。



從2024年517“立院”衝突以來，綠營試圖複製太陽花效應，但隨著網軍言行毫無邏輯的脫序失控，“青鳥行動”近年已漸成為負面代名詞。甚至在青鳥出沒最狂的Threads社群，也因藍委徐巧芯積極留言反擊青鳥的活躍，傳出民進黨的公關網軍部與青鳥群組討論要“退脆”。



根據《中時新聞網》報導，Threads近半年來不再是青鳥一言堂，有人公然留言質疑沈伯洋：“現在青鳥都不敢承認是青鳥了，每個起手式都會這樣回：我不是青鳥、也不是民進黨員，我們只是一群熱愛台灣、挺台灣的XXX。”吸引1千多脆友點讚。



對此，沈伯洋坐不住了，留言回覆強調：“因為這是事實。講數據就好，你會發現青鳥價值觀跟一般民進黨支持者價值觀，有一定程度的不一致。如果你有更進一步的興趣，我記得也有小黨做過青鳥行動現場的問卷，民進黨支持者比例並沒多高。”



但5萬追蹤的粉專“觸極者”打臉質疑：“在脆上面不支持民進黨的青鳥，基本上都會被其他青鳥稱為中共同路人欸！”政客迷因粉專也做圖嘲諷青鳥崩潰，核能流言終結者創辦人黃士修留言直酸“號外！黑熊把自己的鳥切掉了！”



網友直呼“大型丟包現場”、“黑熊狠起來連鳥都敢切”、“畢竟青鳥是可割可棄的”、“發現青鳥這詞已經都是不好的名聲，所以進行切割？”、“現在是在演割宰戲嗎”、“出什麼事了，連支持者都要切割？”、“我不是民進黨的支持者，但我支持民進黨！87分不能再高了”。