出軌綠委都在“國防委員會”！館長：有利益

網紅“館長”陳之漢認為王定宇肯定得罪了民進黨的誰，“國防”預算裡有很大利益。（截自Bo泡一下下畫面） 網友酸怎麼出軌的綠委都在“國防委員會”？“拜託民進黨，派點正常人來好嗎”！（旗魚新聞臉書） 中評社台北3月6日電／民進黨籍“立委”王定宇3日遭周刊揭露“奪人小三”，爆料時機引發揣測。有人認為與綠營台北市議員提名派系鬥爭有關。網紅“館長”陳之漢則提及“國防”預算，認為王定宇肯定得罪了民進黨的誰，裡面有很大利益。有臉書粉專指出前民進黨“立委”趙天麟、羅致政跟王定宇都在“外交及國防委員會”，網友直呼有“共諜”疑慮。



中國國民黨青年軍賴苡任指出，湧言會在台北市大安文山區推出劉品妡參選議員，但新潮流、賴系欲強推爭議性高的徐嶔煌，導致湧言會大阿哥王定宇被針對。



館長近日則在直播談王定宇時強調，《民視》、《三立電視》、《鏡周刊》、《壹電視》這四家綠營媒體狂報王定宇緋聞，他從沒看過民進黨這麼狠地在修理自己人。民進黨培養了什麼樣的垃圾媒體，相信王定宇自己感受到了他們的威力，“一定是內訌、一定是內鬥”！館長直呼“肯定有一個很大的利益”。一年新台幣9000多億“國防”預算，民進黨真的是太香了。



館長質疑，還有跟拍、還有錄影，王定宇肯定得罪了民進黨裡的誰。今天很多新聞說跟軍火有關係，隨便一個回扣都幾千億，一個標案都幾百億、幾千億、上兆，一年9000多億的“國防”預算，每年都有。光是維修、購買，“多好上下其手啊”！



9.6萬個追蹤的粉專“旗魚新聞”質疑，“國防委員會”是民進黨員的“桃花源”？繼綠委趙天麟、羅致政之後，王定宇又被爆與醫美集團執行長幽會。有網友酸怎麼出軌的都在“國防委員會”？“拜託民進黨，派點正常人來好嗎”！



據瞭解，羅致政本人否認不雅影片真實性，對象身分至今仍不明。趙天麟“物理親中”對象則確定為陸籍女子，當時曾被質疑身為“外交國防委員會”“立委”，是否有洩密風險？王定宇本次緋聞對象劉女被外界稱為名媛，也是八面玲瓏，粉專指出的巧合引發熱議。



網友留言“問題是民進黨沒有正常人，派不出來”、“連劉世芳這種人都可以當“內政部長”，對這個政黨不用再有任何期待”、“桃花三結義”、“國防”不行，砲房很行”、“這三個已經是正常的了”、“不會打砲怎麼當“國防”委員？”、“會不會有“共諜”的疑慮，大家深思”。