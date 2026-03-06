顧立雄指藍軍購版實質封殺　不可能執行

顧立雄受訪。（中評社 張嘉文攝） 顧立雄受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團提出的特別軍購條例版本為新台幣3800億元＋N，也要求確實執行否則要送“監察院”調查等。對此，“國防部長”顧立雄今天稱，有三大不合理之處，包括條例上限就是3800億，沒有所謂的＋N，以及對軍購程序的不瞭解，加上要求要在2028年的12月31日以前全數交易完畢，等於是實質封殺這些軍購案，還強調三次因為“不可能執行，不可能執行，不可能執行！”



“行政院長”卓榮泰今天繼續率領包括顧立雄在內的部會官員，前往“立法院”進行施政報告並備質詢。顧立雄在會前針對國民黨團的特別軍購條例版本做出以上表示。



顧立雄提出三大不合理之處：



第一，國民黨團版本條文並沒有3800億＋N這個概念，也就是加N這個概念其實並不存在，因為在條例裡面規定，如果還要再加預算，是要另提出特別條例，也就是說這一份特別條例的預算上限性就是3800億，＋N的邏輯是完全不存在的，也不確實的。



第二點，不確定寫這個條例的人有沒有來聽我們之前的專報，譬如魚叉飛彈可修件的檢修。事實上在之前已編入公務預算，並不在這個特別預算裡面，但國民黨團的版本列的八項目中，就把這一項放進去，只能顯示寫這條例的人沒有來聽我們的專報，對軍購程序也不瞭解。



第三點是執行年限方面，該條例執行年限只到2028年的12月31日，包括遠程精準海馬士火箭炮、托式標槍、反裝甲的無人系統等等，都要求要在這時間以前全數交易完畢。依照這樣，就等於是實質封殺這些案子，因為不可能執行，不可能執行，不可能執行。



顧立雄強調，“行政院”版的1.25兆元，是經過兩年的內部評估研究，針對敵情威脅，認為符合我們的整體作戰需求，所以才提出來。而且是經過美國政府以及“國會”一再肯定，也根據台灣內部的產製能量，提出認為應該要透過軍購、商購跟委制的三項目來獲得整體的防衛作戰能力。



顧立雄認為，缺了任何一塊都會對整體的防衛作戰能力產生重大的缺口，所以希望今天包括“行政院”版本付委後，一起理性面對這件事，不分朝野共同支持“國防”預算的合理審查。