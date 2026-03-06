台官員持平安標語接機中東返台民眾　網炸鍋

受困在卡達首都杜哈的台灣民眾自行組成自救會包車去鄰國轉機回台。臉書粉專“鎖綠鴉”4日轉發一段官員“平安歸國”標語接機的影片。(照:鎖綠鴉臉書) 中評社台北3月6日電／美以聯軍日前對伊朗發起大規模空襲，伊朗則發動反擊，讓杜拜機場等交通樞紐癱瘓。有受困在卡達首都杜哈的台灣民眾指控，聯繫“外交部”尋求協助，但對方完全沒作為，民眾只好組成自救會包車去鄰國轉機回台。臉書粉專“鎖綠鴉”4日轉發一段6秒影片，畫面中有官員手持“平安歸國”標語接機，這段花絮在網路瘋傳，引發熱議。



根據《ETtoday新聞雲》4日報導，一位來自台灣、目前被困在杜哈的吳先生受訪透露，由於卡達機場關閉、航班全數取消，且當地領空仍受威脅，旅客受困在飯店裡，連手機也全是警報訊息。他指出，他們有聯繫“外交部”尋求協助，但對方完全沒作為，只會叫他們在飯店等待機場開放，“然後就沒了，也不問我們食宿有沒有問題，有沒有其他需要協助的”。吳先生強調，由於機場開放日期仍是未知數，受困卡達的台灣旅客不願坐以待斃，目前已有自救會群組，大家的共識就是包車到他國，再輾轉飛回台灣。



4.5萬追蹤的粉專“鎖綠鴉”4日轉發一段6秒影片，畫面中有官員手持“平安歸國”標語接機，這段花絮在網路瘋傳，引發熱議。



鎖綠鴉質疑：官員接機？政府部會是幫了什麼？又在蹭？人家中國大陸外交部在海外很大氣地說：台胞證一併納入！民進黨不做就算了，不評論還好一點，竟還酸言酸語，等國人回來台灣以後才表演就太過分了。



網友直呼“真的可悲，救不了自己國民就酸言酸語。別人幫忙救了就來收割”、“又是一個典型爭功諉過”、“少了猪腳麵線過火盆”、“作秀成這樣”、“誰出這點子？還是哪個高層下的指令？還到場拿海報勒！迎接大明星嗎？應該感謝對岸的幫忙吧！”、“雪中送炭偏不會”。



台“外交部”6日新聞稿指出，為協助有意離境的民眾返台，駐沙特阿拉伯代表處已於3月5日發布公告，將協助有意離境卡達的民眾以陸路方式前往沙特阿拉伯首都利雅德，再轉搭國際航班返國，並開放有意離境民眾登記相關資訊。



台官方也表示，為妥適協助因卡達領空關閉而滯留當地的民眾，駐沙特阿拉伯代表處代表張治平偕組長潘俊彥於5日下午2時入境卡達，期間卡達曾發布3次國家級警報，張代表評估情勢後持續進行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace、Pullman Doha等3家旅館會晤滯留在卡達的台灣民眾共11位，除表達政府關懷之意，同時暸解民眾身心狀況及後續返台規畫，並說明駐處已規劃有意離境卡達的滯留民眾，以陸路方式自卡達多哈經 Abu Samra 邊關前往沙京利雅德轉搭商業航班返台的方案，並開放登記。