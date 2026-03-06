北港朝天宮港運籤“黃金變鐵”預言戰爭股災？

北港朝天宮港運籤“龍虎相交在門前，此事必定兩相連，黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。”（照:北港朝天宮臉書） 中評社台北3月6日電／雲林北港朝天宮大年初四抽出六支公籤，其中被視為國運籤的“港運籤”屬於中下籤，籤詩內容為“龍虎相交在門前、黃金忽然變成鐵”。近日中東戰火延燒，此籤詩意外引發熱議。北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，這支籤說起來不是很好，當時外界解讀認為是政黨鬥爭影響民生，但隨著美以伊戰爭開打，這支籤再度引發外界討論。



根據《TVBS新聞網》報導提到，港運籤詩寫“龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙”，朝天宮大殿殿長黃士逢解釋，這是一種比喻，意指本來價值很有力量的東西，突然變得沒有價值、沒有力量。



對此，北港朝天宮董事長蔡咏鍀坦言，這支籤說起來不是很好。當時外界解讀認為是政黨鬥爭影響民生，但隨著美以伊戰爭開打，這支籤再度引發外界討論。



有民眾解讀黃金變鐵，目前黃金價格一直上漲都還沒降，衹有股市在下跌，若說股市變鐵就難說了。這幾天因戰爭關係台股由紅轉綠，讓部分投資人感到憂慮。不過廟方也表示，民眾不用過度解讀，北港朝天宮講的是港運籤，指的是地方運勢，強調不代表整個台灣。



PTT網友直呼“黃金變鐵，意思是錢拿去買砲彈了”、“這解釋合理”、“大砲一響，黃金萬兩”、“鐵拿去做砲彈，會漲得跟黃金一樣貴”。