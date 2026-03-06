新北藍白合再拖　吳子嘉喊當心柯文哲攪局

台北市長蔣萬安（右）、副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北3月6日電／中國國民黨預計3月11日正式徵召台北市副市長李四川參選新北市長。國民黨籍台北市長蔣萬安5日表示，已正式批准李3月10日離職，雙北合作就是給李四川最好的禮物。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，李四川當務之急是與台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌整合，再拖下去，當心民眾黨前主席柯文哲介入。



吳子嘉5日在《董事長開講》節目中表示，國民黨雙北市長人選就位後，蔣萬安到全台站台、助選，會有成效，但李四川應先把新北市顧好。李四川11日披上戰袍，身分就是國民黨新北市長參選人，首要之處是處理藍白整合的事，要趕快與民眾黨黃國昌整合好，萬事起頭難，一定要在3月份解決掉。



吳子嘉指出，最好的狀況是李四川11日成為參選人，12日宣布藍白合成功，整個氣勢就起來，不要再拖拖拉拉。他提醒，民進黨新北市長參選人蘇巧慧不簡單，不要小看她。況且拖下去，可能引來民眾黨前主席柯文哲介入攪和，最後可能導致破局。



另外，針對宜蘭縣藍白合，吳子嘉認為，以宜蘭的情勢，民眾黨縣長參選人陳琬惠就應直截了當宣布配合國民黨參選人吳宗憲，要求簽訂正式政黨合作協議、比民調就不用了。