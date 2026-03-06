4月恐斷氣改燃煤？盧秀燕：官方要講清楚對策

台中市長盧秀燕出席“太平生命紀念館落成啟用典禮”剪綵。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕出席“太平生命紀念館落成啟用典禮”剪綵。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕出席“太平生命紀念館落成啟用典禮”剪綵。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月6日電（記者 方敬為）台中市長盧秀燕今天受訪提到，大家關切台灣當前所面臨最急迫的問題，也就是中東危機所導致的天然氣輸入受阻的風險，“經濟部”已證實，台灣的天然氣只能用到3月份，4月若果無法補充，台灣就要面臨斷氣的嚴峻處境，她呼籲民進黨政府要講清楚對策。



盧秀燕指出，“經濟部”稱，若燃氣發電無法運轉，就要改用燃煤發電，恐怕產生空污問題，此外，天然氣攸關民生，包括燒水、煮飯、洗澡都要用到天然氣，民生經濟都恐怕影響，所以當務之急，民進黨政府應該說清楚對策與因應辦法，並優先保證民生用途不會受影響。



美以伊戰情導致中東情勢升溫，影響卡達液化天然氣（LNG）生產與出口，而市場也關注台灣LNG供應源受影響後，會否有限電危機。“經濟部長”龔明鑫5日受訪表示，台灣原油及天然氣儲存量均穩定，強調3月的原油及天然氣都已掌握，4月仍在努力掌握；若4月再不濟，還有作為“最後手段”的燃煤機組。



中國國民黨“立法院”黨團5日拍定黨版軍購條例，“立法院長”韓國瑜當天中午宴請藍委，即將訪美的台中市長盧秀燕也與會。盧秀燕今天表示，她將赴美國訪問，行前多向政治領袖請益交換意見，她有與韓院長提到軍購議題，不過當前台灣面臨更急迫的就是，中東危機導致天然氣輸入受阻，我們也有提到，台灣若斷氣恐怕面臨能源緊縮，籲政府要拿出辦法。



盧秀燕6日出席“太平生命紀念館落成啟用典禮”剪綵，針對5日與韓國瑜會面受訪表示，她與韓院長談了很多議題，包括對美軍購、她的訪美行等，由於即將赴美訪問，最近她頻繁與政界領袖、“立委”等見面，希望能蒐集更全面的意見與聲音向美方傳達。